Nach Einschätzung des deutschen Generalinspekteurs Carsten Breuer kommt die Ukraine mit den Vorbereitungen für eine Gegenoffensive voran. „Mir wurde erläutert, wie der Kampf an vorderster Linie geführt wird. Der Boden ist immer noch morastig und feucht. Teilweise stehen noch große Seen auf den Feldern. Die Voraussetzungen für eine umfassende Offensive waren in den letzten Wochen noch nicht gegeben“, sagte Breuer der Deutschen Presse-Agentur. „Mir ist in allen Gesprächen aber deutlich geworden, dass Planungen für die ukrainische Offensive laufen.“

Der ranghöchste Bundeswehr-Soldat war in der vergangenen Woche in der Ukraine und hatte dort Armeechef Walerij Saluschnyj und Verteidigungsminister Olexij Resnikow getroffen. Breuer sagte weiter, er gebe der weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen die russischen Angreifer Priorität. „Der Kampf auf Leben und Tod rechtfertigt Einschränkungen in Ausbildung und Materialverfügbarkeit bei uns. Die Unterstützung der tapferen ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen den russischen Aggressor steht für uns an vorderer Stelle.“

Der General bekräftigte: „Die Ukraine kämpft für uns alle.“ Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow dankte für die bisher erhaltenen Waffen aus Deutschland, unter denen moderne Flugabwehrsysteme, Panzerhaubitzen und auch der Kampfpanzer Leopard 2 sind. Resnikow rief Berlin dazu auf, der Ukraine auch Kriegsschiffe zu liefern. „Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, ein starkes System der internationalen Sicherheitsarchitektur zu errichten, und die Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen und Asowschen Meer ist ein wichtiges Element in diesem System“, betonte der Ukrainer. Kiew hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Schiffe aus Deutschland angefragt.

Nach Auffassung der US-Regierung verfügt die Ukraine aktuell über alle notwendigen Mittel, um in einer Gegenoffensive besetzte Gebiete zurückzuerobern. „Sie haben alles, was sie brauchen, um bei der Rückeroberung von Gebieten, die Russland in den letzten 14 Monaten mit Gewalt erobert hat, erfolgreich zu sein“, sagte der amerikanische Außenminister Antony Blinken in einer Pressekonferenz mit seinem britischen Amtskollegen James Cleverly am Dienstag in Washington.

Zuvor hatte die US-Regierung weitere militärische Unterstützung für die Ukraine im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar (rund 1,1 Milliarden Euro) angekündigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte das neue Hilfspaket ausdrücklich.

„Ich danke Präsident Biden, dem Kongress – beiden Parteien – und jeder amerikanischen Familie für ihre kontinuierliche Unterstützung und für die amerikanische Stärke, die uns stärker macht“, sagte Selenskyj am Dienstag in seiner allabendlichen Videoansprache. Mit der neuen US-Hilfe soll insbesondere die ukrainische Luftverteidigung gestärkt und der Bedarf an Munition gesättigt werden, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Die USA schicken demnach auch zusätzliche Artilleriegeschosse und Unterstützung für die Instandhaltung vorhandener Waffensysteme.

Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Laut Verteidigungsministerium steuerten sie seit Kriegsbeginn Militärhilfe im Wert von mehr als 36,9 Milliarden Dollar bei.

Ukrainischer Außenminister dämpft Erwartungen

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warnt indes vor zu hohen Erwartungen an die erwartete Frühjahrsoffensive. „Betrachten Sie diese Gegenoffensive nicht als die letzte, denn wir wissen nicht, was dabei herauskommen wird“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Nur wenn es gelinge, bei dieser Offensive die russisch besetzten Gebiete zu befreien, werde es die letzte sein. „Aber wenn nicht, dann bedeutet das, dass wir uns auf die nächste Gegenoffensive vorbereiten müssen.“