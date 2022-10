Unruhe vor den Wahlen : Braucht Bosnien-Hercegovina noch Führung von außen?

Aktualisiert am

Will Veränderungen: Christian Schmidt im Juli 2021 in Frankfurt Bild: Lucas Bäuml

Am Sonntag wird in Bosnien-Hercegovina gewählt. Dabei geht es um die Rolle des Hohen Repräsentanten, der das Land reformieren will: den früheren deutschen Minister Christian Schmidt. Und um den Einfluss Putins auf dem Balkan.