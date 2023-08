Lagebesprechung: Guilherme Derrite, Minister für öffentliche Sicherheit des Bundesstaats São Paulo, am Freitag in Guarujá Bild: SegurançaSP/Twitter

Ein Polizeieinsatz, bei dem bereits mindestens 16 Menschen getötet worden sind, hat in Brasilien heftige Debatten ausgelöst. Hintergrund war die Ermordung eines Polizisten am vergangenen Donnerstag in der Küstenstadt Guarujá im Bundesstaat São Paulo. Der 30 Jahre alte Polizist einer Sondereinheit wurde während einer Patrouille tödlich von einer Kugel getroffen. Der Schütze, der einer Drogenbande angehört, konnte am Sonntag verhaftet werden. Doch die Polizeiaktion wird fortgesetzt, auch in der benachbarten Hafenstadt Santos, wo am Dienstag ebenfalls auf zwei Beamte geschossen wurde.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Der Gouverneur des Bundesstaates São Paulo, Tarcísio Freitas, sprach am Montag von einem „Krieg“ gegen die Drogenbanden in der Küstenregion und versicherte, dass die Aktion fortgesetzt werde. Freitas sprach von einem Erfolg. Seit dem Polizistenmord in Guarujá gab es täglich neue Meldungen über Tote, bis Mittwoch waren es 16. Die Polizei beteuert, dass es in allen Fällen zu Konfrontationen gekommen sei und die Polizei lediglich auf eine Bedrohung reagiert habe. Um die Darstellung zu untermauern, wurden die Identitäten von acht Getöteten bekannt gegeben, die alle bereits Einträge im Vorstrafenregister hatten.