Gesundheitsminister tritt ab : Er wollte nicht Bolsonaros Erfüllungsgehilfe sein

Nelson Teich war wohl nicht bewusst, worauf er sich einließ, als er sich Mitte April Präsident Jair Bolsonaro als Gesundheitsminister zur Verfügung stellte. Nur vier Wochen waren seit seiner Einsetzung vergangen, als er am vergangenen Freitag sein Amt wieder niederlegte. Teich war als Ersatz für den von Bolsonaro entlassenen Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta nominiert worden, der sich mit dem Präsidenten nicht einig war über Maßnahmen der sozialen Distanzierung. Nun hat sich mit Teich der zweite Gesundheitsminister aus der Regierung verabschiedet. Mitten in einer der größten Krisen der jüngeren Geschichte Brasiliens ist das derzeit wichtigste Ministerium wieder führungslos. „Das Leben besteht aus Entscheidungen. Heute habe ich entschieden, zu gehen“, sagte Teich, ohne näher auf die Gründe einzugehen.

Das brauchte er auch nicht. Präsident Bolsonaro hatte in den Tagen zuvor ein Ultimatum gestellt, um die Vorschriften für die Anwendung des Wirkstoffs Chloroquin so zu ändern, dass Corona-Patienten damit behandelt werden können. Seit Beginn der Pandemie preist Bolsonaro den Wirkstoff, der Herzrhythmusstörungen verursachen kann, als „Heilmittel“ an. Er hielt gar Labors der Armee dazu an, die Produktion des gegen Malaria eingesetzten Wirkstoffs zu steigern. Doch Teich, ein Onkologe ohne politischen Hintergrund, hatte Bedenken. Am Freitag sagte Teich dem Präsidenten, dass er die Regeln für die Anwendung von Chloroquin zur Behandlung von Corona-Patienten nicht ändern könne, solange kein wissenschaftlicher Nachweis für die Wirksamkeit existiere.

Täglich mehr als 800 Corona-Tote

Da er sich nicht wie sein Vorgänger Mandetta als „Befehlsverweigerer“ gegen Bolsonaro auflehnen wollte, zog er den Rücktritt einer Entlassung vor. Bolsonaro wurde von Teichs Entscheidung überrascht. Ein Nachfolger dürfte erst in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden. Bis dahin übernimmt die Nummer zwei im Ministerium, General Eduardo Pazuello, vorübergehend die Leitung des Gesundheitsministeriums. Am Tag der Rücktritts und tags darauf hämmerte man in Brasilien wieder auf die Kochtöpfe aus Protest gegen Bolsonaro. Brasilien zählte in den vergangenen Tagen jeweils mehr als 800 Todesopfer infolge einer Infektion mit dem Coronavirus.

Nur in den Vereinigten Staaten sterben derzeit mehr Personen am Virus. Insgesamt ist die Zahl der Opfer auf mehr als 15.000 angestiegen, während die Zahl der Infizierten 230.000 Fälle überschritten hat und weiter steil ansteigt. Die Dunkelziffer ist hoch, weil es an Tests mangelt. Die Intensivstationen zahlreicher Krankenhäuser nähern sich der Kapazitätsgrenze. In einigen Regionen, wie beispielsweise in der Amazonasregion und der Stadt Manaus, herrschen bereits chaotische Zustände.

Die Regierung in Brasília hat das Krisenmanagement weitgehend den Gouverneuren überlassen. Die haben, vom Obersten Gerichtshof dazu ermächtigt, teilweise rigorose Maßnahmen zur sozialen Distanzierung durchgesetzt und sich dadurch mit Präsident Bolsonaro angelegt, der die Brasilianer zurück an die Arbeit schicken möchte, um die Wirtschaft zu schonen. Viele Anhänger Bolsonaros folgen dessen Kurs und missachten die Anweisungen der Gouverneure. Brasiliens Antwort auf die Corona-Pandemie fällt dadurch unkoordiniert und chaotisch aus.

Dreißig Anträge auf Absetzungsverfahren

Als Ursache für das Chaos sehen viele Brasilianer den Präsidenten. Die Abgänge seiner Gesundheitsminister sprechen für die Strategielosigkeit der Regierung und haben deutlich gemacht, dass Bolsonaro sich selbst im Gesundheitswesen nicht an wissenschaftlichen und technischen Maßstäben orientiert, sondern Ideologie und persönliche Interessen voranstellt. Dies hat vor wenigen Wochen auch zum Rücktritt seines früheren Justizministers Sergio Moro geführt, der dem Präsidenten vorwirft, aus politischen und persönlichen Interessen in die Arbeit der Bundespolizei eingreifen zu wollen. Aufgrund von Moros Anschuldigung hat die Generalstaatsanwaltschaft eine Untersuchung angeordnet, die möglicherweise zu einer Anklage gegen Bolsonaro und in der Folge zu einem Absetzungsverfahren führen könnte. Rund dreißig Anträge auf ein Absetzungsverfahren liegen vor.

Allerdings zögert der Präsident des Unterhauses weiterhin damit, ein Verfahren zu eröffnen. In den Hinterzimmern des Kongresses wird über Bolsonaros politisches Überleben verhandelt. Als eines der Beweisstücke gilt die Videoaufnahme einer Kabinettssitzung im April, in der Bolsonaro seinen Wunsch nach einem Wechsel an der Spitze der Bundespolizei in Rio de Janeiro und im Oberkommando in Brasília geäußert haben soll, angeblich um an Informationen über Ermittlungen gegen seine Söhne und Verbündete zu gelangen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat inzwischen ein Transkript des Videos erstellt, das den Richtern des Obersten Gerichtshofes vorliegt. In den vergangenen Tagen sind zahlreiche Passagen davon an die Öffentlichkeit gelangt, die Moros Vorwurf zu stützen scheinen, jedoch nicht zweifelsfrei ein Vergehen des Präsidenten nachweisen.

„Versammlung der Wahnsinnigen“

Er werde nicht zulassen, dass seine Familie und seine Freunde in den Dreck gezogen würden, soll Bolsonaro während der zweistündigen Sitzung sinngemäß gesagt haben. „Ich werde Einfluss nehmen. Punkt.“ Der Inhalt der Sitzung zeigt aber viel mehr als Bolsonaros autoritären Regierungsstil und mögliche Vergehen. Der Umgangston während der Sitzung hat laut Quellen mit Zugang zum Transkript weitgehend unter der Gürtellinie gelegen.

Inhaltlich sei die Sitzung über weite Strecken ein Gemisch aus ideologischen Obsessionen und Verschwörungstheorien gewesen, in denen einige Minister über die Parteispitze in China hergezogen seien. Zudem sei eine Verhaftung von Richtern, Gouverneuren und Bürgermeistern angeregt worden. Ein Richter des Obersten Gerichtshofes soll die Sitzung als „Versammlung der Wahnsinnigen“ beschrieben haben. Und Brasiliens Generalstaatsanwalt Augusto Aras warnte vor einer Veröffentlichung des Videos, da dies „öffentliche Instabilität“ auslösen könnte.