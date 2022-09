Bolsonaros Wahlkampf : Gelb-grünes Menschenmeer an der Copacabana

Von Anhängern vergöttert: Jair Bolsonaro am Mittwoch an der Strandpromenade Copacabana in Rio de Janeiro Bild: AFP

Juliane Freitas sitzt auf einem bunten Plastikpferd und schwenkt die brasilianische Flagge. „Gott, Freiheit, Vaterland!“, jubelt die Rentnerin, während ihre Freundinnen die Szene lachend mit ihren Mobiltelefonen filmen. Der Schlachtruf hat keinen Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitstag, den die Brasilianer feiern. Zum einen hat Brasilien seine Unabhängigkeit vom portugiesischen Königshaus vor exakt 200 Jahren nicht in einem Krieg und hoch zu Ross erkämpft. Andererseits ist Freitas gar nicht wegen des Unabhängigkeitstages an den Strand von Copacabana gekommen. „Ich bin wegen Bolsonaro hier“, sagt sie und dass sie ihn für den besten Präsidenten der Geschichte halte. Er habe Brasilien von der Korruption und den Kommunisten befreit. Deshalb wollten die Korrupten ihn loswerden. „Doch das werden wir nicht zulassen.“

Freitas ist eine von Hunderttausenden, die an diesem Unabhängigkeitstag auf der Straße sind. In Rio de Janeiro hat sich die Strandpromenade von Copacabana in ein gelb-grünes Menschenmeer verwandelt. Lautsprecherwagen haben sich in Stellung gebracht, dazwischen die Straßenverkäufer mit Getränken, Esswaren und einer breiten Palette von Bolsonaro-Accessoires. In der Bucht hinter dem Strand kreuzen Kriegsschiffe, Fallschirmspringer stürzen sich in die Tiefe, gefolgt von einer Flugschau. Stündlich lassen Kanonensalven die Fenster der Hotels am weltberühmten Strand erzittern. Alles wartet auf den Präsidenten. Wenig später erscheint er unter dem Jubel der Zuschauer auf der Ehrentribüne, umzingelt von Generälen und Vertretern der brasilianischen Kaiserfamilie, deren Vorfahre Pedro I. sich 1822 vom portugiesischen Königshaus losgelöst hatte.