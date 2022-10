Bolsonaro-Anhänger : Brasiliens heilige Krieger

Wo Präsident Jair Bolsonaro auftaucht, scharen sich seine Anhänger um ihn. Sie tragen das Trikot der brasilianischen Nationalelf, gelb und grün, als wäre es eine Uniform. So geschah es selbst am Tag der heiligen Maria von Aparecida, einem der höchsten kirchlichen Feiertage des Landes. Wie jedes Jahr hatten sich Tausende Gläubige vor der Basilika im Wallfahrtsort Aparecida versammelt, um ihre Nationalheilige zu verehren. Doch der Besuch Bolsonaros ließ den Feiertag zum Wahlkampf verkommen. Als Bolsonaro eintraf, schrien seine Anhänger „Mythos, Mythos!“ – als ob er der Heilige wäre, den es zu verehren galt. Die Geistlichen waren irritiert. Ein Pfarrer mahnte, den Tag nicht für den Stimmenfang zu missbrauchen. Draußen vor der Basilika zürnten die Bolsonaro-Fans. Einige beschimpften ein Kamerateam des kircheneigenen Senders: „Kommunisten! Kommunisten!“

Die Bolsonaro-Fans setzten kritische Kirchenvertreter auf die Liste der Verräter und Feinde. In den sozialen Netzwerken und selbst in Messen gab es weitere Beschimpfungen der Würdenträger. In einer Kirche wurde gar eine Heiligenstatue zertrümmert. „Manchmal scheint es mir, als würden wir wieder die Zeiten des Aufstieges totalitärer Regime, insbesondere des Faschismus, durchleben. Es braucht viel Ruhe und Urteilsvermögen in diesem Moment“, schrieb der Erzbischof von São Paulo auf Twitter. Der Journalist Pedro Doria spricht von einem „Neuaufleben des brasilianischen Faschismus“. Es gehe nicht mehr um eine politische Debatte, sondern darum, alles Andersdenkende zu eliminieren.