Brasilien-Wahl : Mit Lula zurück nach vorn

Später Nachmittag in der Peripherie von São Paulo. Auf der nahen Schnellstraße herrscht dichter Verkehr. Busse bringen die Menschen von der Arbeit nach Hause, die hier in Jardim Santa Fé wohnen, einem Quartier der unteren Mittelschicht im äußersten Nordwesten der Millionenmetropole. Einfache Häuschen reihen sich aneinander, in deren Erdgeschossen sich einige Läden befinden. Es ist ein Quartier, wie es Tausende gibt in Brasilien, bescheiden – aber nicht arm.

Das war nicht immer so, erinnert sich die 62 Jahre alte Maria Madalena Alves, die seit mehr als vierzig Jahren in Jardim Santa Fé wohnt. „Wir haben uns das alles erkämpft“, sagt sie. Als sie als junge Mutter hierherzog, war die Region ein Niemandsland. Die Straßen zwischen den ersten Häuschen waren nicht asphaltiert. Es gab weder sauberes Wasser noch eine Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Alves schloss sich einer Basisgemeinde der katholischen Kirche an, mit der sie sich bis heute für die Anwohnerbelange einsetzt. Sie erinnert sich noch gut, wie sie erfolgreich für eine Busanbindung kämpften.