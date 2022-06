Biden trifft Bolsonaro : Schmeichelkurs in sicherer Distanz

Die Präsidenten Jair Bolsonaro und Joe Biden verzichteten auf ihrem Treffen am Donnerstag in Los Angeles selbst auf den Handschlag. Bild: AFP

Eigentlich hatte der amerikanische Präsident Joe Biden kein großes Interesse an einem bilateralen Treffen mit seinem brasilianischen Amtskollegen Jair Bolsonaro. Doch als die Gästeliste des von ihm ausgerichteten Amerikagipfels immer weiter schrumpfte und mit dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador bereits ein Schwergewicht seine Teilnahme abgesagt hatte, kam er um eine schmeichelhafte Geste nicht mehr herum. So kam es am Donnerstag zum ersten Treffen und zum ersten direkten Gespräch überhaupt zwischen den beiden seit der Wahl von Joe Biden. Bolsonaro, der ein bekennender und flammender Anhänger von Bidens Vorgänger Donald Trump ist, war der letzte Präsident unter den G20-Staaten, der Biden zum Wahlsieg gratulierte. Biden und Bolsonaro blieben auch am Donnerstag auf sicherer Distanz zueinander und verzichteten beim Aufeinandertreffen selbst auf einen Handschlag vor den Kameras. Bolsonaro vermied den Augenkontakt.

Inhaltlich hätte das Treffen alle Voraussetzungen für einen ernsthaften Disput gehabt. Besonders die Frage des Schutzes des Regenwaldes, eines der großen Anliegen Bidens, löst in Brasilien für gewöhnlich eine heftige Abwehrhaltung aus. Doch obwohl Brasiliens Waldfläche weiterhin mit rasanter Geschwindigkeit schrumpft, kam von Biden Lob statt Kritik. Brasilien habe gute Arbeit geleistet, um den Amazonas zu schützen, sagte Biden und forderte, dass der Rest der Welt Brasilien helfen sollte, den Amazonas zu schützen. Bolsonaro nutzte die Steilvorlage, um Brasilien als Umwelt- und Agrar-Supermacht darzustellen. Brasilien habe seine Schwierigkeiten in Umweltfrage, doch tue sein Bestes, um seinen eigenen Interessen und auch denen der Welt gerecht zu werden. „Wir sind ein Beispiel“, sagte Bolsonaro, Brasilien sei ein Riese, wenn es um Ernährungssicherheit, saubere Energie und Umweltschutz gehe. Die beiden Länder vereinbarten laut einer Mitteilung des Weißen Hauses eine engere Zusammenarbeit, um die Abholzung in Amazonien aufzuhalten.

Würde Bolsonaro Wahlniederlage akzeptieren?

Auch in der Ukraine-Frage wollen die beiden Regierungen im UN-Sicherheitsrat ein koordinierteres Vorgehen anstreben. Brasilien hatte sich bei den Abstimmungen über Sanktionen und eine Verurteilung Russlands im Sicherheitsrat zwar mehrheitlich auf die Seite der Nato-Länder gestellt, war jedoch auch mit Enthaltungen aufgefallen. Bolsonaro war zudem kurz vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine bei Wladimir Putin zu Gast, und das am kleinen Tisch, was in Washington Befremden auslöste. Brasilien sei von einigen Dingen aus anderen Ländern abhängig, rechtfertigte sich Bolsonaro am Donnerstag. „Wir nehmen immer eine Position des Gleichgewichts ein. Wir wollen Frieden und wir werden alles dafür tun, dass Frieden erreicht wird“, sagte der brasilianische Präsident. Er bedauere die Konflikte, doch habe ein Land zu verwalten, in dem sich die Probleme durch die Pandemie und die Folgen des Krieges verschärft habe.

Vieles in Bolsonaros Rede war an das Publikum in Brasilien gerichtet. Auch als das Gespräch zwischen den beiden Präsidenten auf die anstehende Wahl in Brasilien fiel, ließ Bolsonaro die Botschaft an die Brasilianer nicht aus. Nachdem Biden Brasilien erneut schmeichelhaft als „wunderbaren Ort der lebendigen und integrativen Demokratie und der starken Wahlinstitutionen“ bezeichnet hatte, sagte Bolsonaro, dass er demokratisch gewählt worden sei und er, wenn er die Regierung dereinst wieder verlasse, dies ebenfalls auf demokratischem Weg tun werde.

In Brasilien selbst lässt Bolsonaro etwas mehr Zweifel an dieser Frage. In den vergangenen Monaten hat er Zweifel an der Zuverlässigkeit des elektronischen Wahlsystems und der Neutralität des Wahlgerichts in Brasilien gesät. Nur Gott werde ihn aus dem Präsidentenamt befördern, sagte er in der Vergangenheit schon mehrmals. An der Seite von Beiden beließ er es beim Wunsch nach „sauberen, verlässlichen und überprüfbaren Wahlen“. Der amerikanische Präsident dürfte nicht vergessen haben, dass Bolsonaro zu denen zählte, welche die haltlosen Betrugsvorwürfe Trumps nach der Wahl in den Vereinigten Staaten verteidigt hatten. Viele Beobachter – auch im Weißen Haus – befürchten, Bolsonaro könnte sich im Falle einer Niederlage in Brasilien wie Trump verhalten.

Trotz der weiterhin sichtbaren Distanz zwischen den Präsidenten der beiden bevölkerungsreichsten Länder des Kontinents und des eher seichten und oberflächlichen Gesprächs bewerten viele Analysten das Treffen zwischen Biden und Bolsonaro als einen wichtigen Schritt, auch aus regionaler Perspektive. Selbst Bolsonaro war zufrieden. „Es war viel besser, als ich erwartet hatte“, sagte er, als er in sein Hotel zurückkehrte. „Was ich gesagt habe – und ich habe viel mehr gesagt als er –, hat er bestätigt.“