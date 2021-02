Corona-Pandemie in Brasilien : Der Präsident, der nicht verantwortlich sein will

Brasiliens Präsident macht in der Pandemie keine gute Figur. Die Infektionszahlen sind in die Höhe gegangen, Impfstoffe kaum vorhanden. Fachleute sind der Ansicht, Bolsonaros Politik habe die Verbreitung des Virus sogar begünstigt.

Kaum Luft zum Atmen: ein Freiwilliger der SOS AM Group trägt eine Sauerstoffflasche in Manaus. Flaschen mit Sauerstoff waren hier zuletzt Mangelware. Bild: Reuters

Immer wieder erweckt Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro den Eindruck, dass ihm die Pandemie und ihre Folgen ziemlich gleichgültig sind. Die Regierung sei nicht dafür verantwortlich, Sauerstoff nach Manaus zu transportieren, sagte er jüngst etwa. Dabei kämpft die Stadt im Amazonas seit Mitte Januar gegen chaotische Zustände an: Nach den Feiertagen waren die Infektionen in die Höhe geschnellt, angetrieben vermutlich durch eine Mutante des Coronavirus. Das Gesundheitswesen kollabierte, es fehlt an Betten und an Sauerstoff. Das Versagen der Behörden ist offensichtlich.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Auch die Regierung von Bolsonaro steht massiv in der Kritik. Brasília wusste vom Sauerstoffengpass in Manaus, wie der Gesundheitsminister und aktive General Eduardo Pazuello eingestand. Doch die Armee begann erst, Patienten aus der Stadt auszufliegen und große Mengen Sauerstoff nach Amazonien zu transportieren, als es für viele schon zu spät war.