Sturm auf den Kongress : Bolsonaros Traum von der Diktatur

Unterstützer von Bolsonaro am Sonntag in Brasilia Bild: AFP

„Ordnung und Fortschritt“ steht auf der brasilianischen Flagge. Das war auch der Slogan des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro. Dem wurde er jedoch nie gerecht. Schon lange war befürchtet worden, dass Brasilien ein ähnliches Ereignis bevorstehen könnte wie den Vereinigten Staaten, wo am 6. Januar vor zwei Jahren ein aufgebrachter Mob zum Sturm auf das Kapitol ansetzte.

Die Anhänger von Donald Trump wollten dessen Wahlniederlage nicht akzeptieren und wurden von ihrem Idol noch ermutigt. So ist es auch in Brasilien. Für Bolsonaro war Trump ein Vorbild. Früh säte er Zweifel am elektronischen Wahlsystem. Wenn die Wahl nicht sauber verlaufe, könne immer noch das Militär eingreifen, gab er zu verstehen.

Das waren keine leeren Drohungen. Schon 2021 konnte man das erkennen, als Bolsonaro im Rahmen einer Militärparade Panzer auf den Platz der drei Gewalten in Brasília vorfahren ließ, wo sich der Präsidentenpalast, der Oberste Gerichtshof und der Kongress befinden. Zu dieser Zeit debattierten die Abgeordneten gerade über ebenjenes Wahlsystem.

Die Institutionen Brasiliens erweisen sich bisher als standhaft

Bolsonaro machte im Wahlkampf klar, dass er nur einen Wahlsieg, seinen Wahlsieg anerkennen würde. Im zweiten Wahlgang aber unterlag er seinem Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva knapp mit 49,1 zu 50,9 Prozent der Stimmen. Angesichts der Vorgeschichte war es fast schon eine Überraschung, dass Bolsonaro keinen Staatsstreich versuchte. Die Niederlage erkannte er gleichwohl mit keinem Wort an. Wie Trump fehlte er folglich auch bei der feierlichen Amtsübergabe für seinen Nachfolger. Stattdessen setzte er sich nach Florida ab.

In seinen vier Jahren als Präsident hat Bolsonaro die Demokratie fast täglich mit Worten angegriffen. Diesen Worten folgten nun Taten seiner fanatischen Anhänger. Er selbst gibt sich gleichzeitig als Ordnungshüter: Demonstrationen dürften die Ordnung nicht stören, sagt Bolsonaro. Aber den Sturm auf den Kongress, das Oberste Gericht und den Präsidentenpalast hat er heraufbeschworen. Bolsonaro hat immer wieder die Zeit der Militärdiktatur verklärt und schon vor seiner Amtszeit jedes Jahr den Tag des Militärputsches von 1964 gefeiert.

Auch die radikalen Anhänger Bolsonaros haben ihre Hoffnungen auf das Militär gesetzt. So ist zu erklären, dass einige von ihnen in Jubel ausbrachen, als am Sonntag Soldaten am Kongress auftauchten. Die aber kamen nicht, um ihnen den Traum einer Diktatur zu ermöglichen, sondern um sie festzunehmen. Die Institutionen Brasiliens erweisen sich bisher als standhaft.

Mehr zum Thema 1/

„Brasilien hebt ab“ hat einmal ein internationales Magazin getitelt, bebildert mit der Christus-Statute von Rio de Janeiro, die wie eine Rakete Richtung Himmel fliegt. Kaum zu glauben, dass dies erst vierzehn Jahre her ist. Damals galt Brasilien als kommende Wirtschaftsmacht. Doch der Rohstoffboom versiegte, es folgten Proteste zur Fußball-Weltmeisterschaft und ein großer Korruptionsskandal, der Bolsonaro den Weg in den Präsidentenpalast ebnete, weil er den Unmut darüber für sich zu nutzen wusste. Was Bolsonaro aber hinterlässt, ist nicht Ordnung und Fortschritt, sondern Chaos und Rückschritt.