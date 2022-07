Bolsonaros Gegenkandidat : Lula offiziell Kandidat für die Präsidentenwahl

Rund zweieinhalb Monate vor der Präsidentenwahl in Brasilien ist der ehemalige Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva von seiner Partei offiziell zum Kandidaten nominiert worden. Lula wurde einstimmig gewählt, wie die linksgerichtete Arbeiterpartei PT am Donnerstag (Ortszeit) nach einem Treffen mitteilte. Als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten tritt der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates São Paulo und frühere Lula-Rivale Geraldo Alckmin an. Er soll vor allem die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler sowie Wirtschaftsvertreter überzeugen.

„Wir nehmen niemandem etwas weg. Wir wollen nur, dass die Armen die gleichen Chancen haben“, sagte Lula bei einer Wahlkampfveranstaltung nach seiner Nominierung in Recife. Brasilien sei weit zurückgefallen, das Volk verarme. Lula versprach Mindestlohnerhöhungen und die Stärkung von Arbeitnehmerrechten. In aktuellen Umfragen liegt Lula weit vor dem amtierenden rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der ebenfalls wieder antreten will. Bolsonaro soll am Sonntag als Kandidat seiner Partei für die Wahl am 2. Oktober nominiert werden.

Für Lula da sechste Rennen um das Präsidentenamt

Parteien und Bündnisse haben bis zum 15. August Zeit, ihre Kandidaten beim Obersten Wahlgerichtshof zu registrieren. Ab dem 16. August ist der Wahlkampf offiziell erlaubt.

Für den 76-jährigen Lula wäre es das sechste Rennen um das Präsidentenamt. Zweimal gewann er und regierte Brasilien von Anfang 2003 bis Ende 2010. Mit weitreichenden Sozialprogrammen holte Lula Millionen Menschen aus der Armut. Er startete unmittelbar nach seinem Amtsantritt das Programm „Fome Zero“ („Null Hunger“), das international als Vorbild für Hungerbekämpfung galt. Dazu kam das weltweit größte Sozialprogramm „Bolsa Família“.