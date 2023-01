Regierungswechsel in Brasilien : Zurück im verlassenen Präsidentenpalast

Seit Sonntag ist Luiz Inácio Lula da Silva wieder Brasiliens Präsident. Am späten Nachmittag schritt er unter den Augen der Nation die Rampe zum Präsidentenpalast empor, wo er nach 2003 und 2007 zum dritten Mal die Präsidentenschärpe in Empfang nahm. Entgegen der Tradition wurde sie ihm nicht von seinem Vorgänger überreicht. Der ehemalige Präsident Jair Bolsonaro hatte seine Teilnahme an der Zeremonie nie in Betracht gezogen und war ins Ausland verreist. Stattdessen überreichte eine Gruppe von gewöhnlichen Brasilianern, darunter ein Indigener, ein Schwarzer Junge, ein Arbeiter, eine Müllsammlerin sowie ein Behinderter dem Präsidenten die Schärpe „im Namen des brasilianischen Volkes“.

In seiner anschließenden Rede rief Lula da Silva unter Tränen zur Einheit der Brasilianer auf. Er werde für die 215 Millionen brasilianischen Männer und Frauen regieren, und nicht nur für diejenigen, die für ihn gestimmt hätten. „Ich werde für alle regieren und auf unsere leuchtende gemeinsame Zukunft blicken, und nicht durch den Rückspiegel einer Vergangenheit der Spaltung und Intoleranz“, sagte er unter dem Jubel Zehntausender Anhänger, die in die Hauptstadt gepilgert waren. Gleichzeitig ließ er aber durchblicken, die Versäumnisse seines Vorgängers gnadenlos offenzulegen.

Brasilien „zurück auf der internationalen Bühne“

Nicht nur die Bevölkerung war in großer Zahl zugegen. Staats- und Regierungschefs aus 24 Ländern, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sowie Vertreter aus über 30 anderen Ländern waren an die Amtseinsetzung gekommen. Steinmeier, der sich am Samstag noch persönlich mit Lula getroffen hatte, drückte seine Freude darüber aus, dass Brasilien „zurück auf der internationalen Bühne“ sei.

Man brauche Brasilien nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch im globalen Klimaschutz, sagte Steinmeier. Er sei froh zu sehen, dass Lula da Silva die Rolle des Landes wieder wahrnehmen wolle. Lula da Silva seinerseits bedankte sich für Steinmeiers kommen und sprach von einem angestrebten Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Vor der Zeremonie und dem offiziellen Amtseid im Kongress hatte sich Lula da Silva gemeinsam mit seiner Gattin Rosângela da Silva sowie Vizepräsident Geraldo Alckmin und dessen Ehefrau im traditionellen Rolls Royce über die Esplanade der Ministerien chauffieren lassen. Bis kurz vor der Zeremonie war nicht bekannt, ob Lula da Silva sich für den traditionellen offenen Rolls Royce oder einen gepanzerten Wagen entscheiden würde.

Vor einer Woche waren Sicherheitsbedenken aufgekommen, nachdem die Polizei den Plan eines Bombenlegers vereitelt hatte, in der Nähe des Flughafens einen Tanklastwagen in die Luft zu sprengen. Der fanatische Anhänger des abgetretenen Präsidenten Jair Bolsonaro sowie ein mutmaßlicher Komplize wurden festgenommen. In Brasília sowie in etlichen anderen Städten ist es in den vergangenen Wochen vor den Militäreinrichtungen zu anhaltenden Kundgebungen von radikalisierten Bolsonaro-Anhängern gekommen, die unter anderem auf eine Intervention der Armee gehofft hatten, um die Amtseinsetzung von Lula da Silva abzuwenden.

Die Hoffnungen waren allerdings immer kleiner geworden in den letzten Tagen. Auch Bolsonaro selbst trug dazu bei. Zwei Tage vor der Amtsübergabe reiste er mit seiner Frau und seiner Tochter fast fluchtartig mit einer Regierungsmaschine in die Vereinigten Staaten, wo er in Florida in einer luxuriösen Wohnanlage haust. Wie lange er dort zu bleiben gedenkt, ist ebenso unklar wie das Motiv seiner Reise. Beobachter vermuten auch, dass Bolsonaro sich mit seiner Reise in sichere Distanz zur brasilianischen Justiz bringen wollte. Gegen den ehemaligen Präsidenten laufen verschiedene Ermittlungen. Mit dem Ende seines Mandates ist seine politische Immunität jedoch aufgehoben.

Die letzten beiden Tage der Bolsonaro-Präsidentschaft wurden deshalb von Vizepräsident Hamilton Mourão bestritten, der Bolsonaro in einer letzten Rede an die Nation scharf kritisierte. Bolsonaro habe das Land nach seiner Wahlniederlage nicht vereint, sondern durch sein Schweigen ein „Klima des Chaos und des gesellschaftlichen Zusammenbruchs“ zugelassen und die Armee in eine Position manövriert, in der sie von der Bevölkerung entweder für ihre Untätigkeit oder für das Schüren eines angeblichen Staatsstreichs verantwortlich gemacht worden sei, sagte der General der Reserve. Seine Ansprache stieß bei Bolsonaro-Anhängern auf heftige Kritik.

Lula da Silva genießt international große Sympathien, in Brasilien wird ihm und seiner Regierung jedoch ein eisiger Wind entgegenwehen. Die polarisierte Bevölkerung wird sich kaum einen lassen durch Lula da Silva, der eine fast ebenso hohe Ablehnung aufweist wie sein Vorgänger Bolsonaro. Gleichzeitig ist unklar, ob es Lula da Silva gelingt, im Kongress Mehrheiten zu bilden, die ihm das Regieren erlauben. Der neue Kongress, der erst im Februar erstmals zusammentreten wird, ist konservativer geworden und verfügt am rechten Rand mit Bolsonaros Partei und einigen anderen Akteuren über eine flammende Opposition, die an Gewicht zugelegt hat. Welche Rolle Bolsonaro selbst künftig in der brasilianischen Politik spielen wird, ist offen.