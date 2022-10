Präsidentenwahl in Brasilien : Lula da Silva setzt sich gegen Bolsonaro durch

In einer äußerst knappen Wahl schafft es der frühere Präsident Lula da Silva zurück an die Macht. Er hat sich vorgenommen, das entzweite Land zusammenzuführen – eine enorme Herausforderung, wie er selbst sagte.

Um 18:44 Uhr kannte der Jubel an der Avenida Paulista in São Paulo keine Grenzen mehr. „Virou!“ – „es hat gedreht!“ – schrien die Leute, die zu Tausenden in die Innenstadt der Großmetropole gekommen waren, um die Auszählung der Stichwahl zwischen Präsident Jair Bolsonaro und dem linken Herausforderer und früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zu verfolgen. Die ersten Böller wurden gezündet. Es war der Moment, als Lula da Silva erstmals in Führung ging. Zwei Drittel der Stimmen waren ausgezählt. Eine knappe Stunde später gab es keine Zweifel mehr. Lula da Silva hatte die Wahl mit 50,9 Prozent der gültigen Stimmen gewonnen. Am Ende trennten die beiden lediglich etwas mehr als zwei Millionen Stimmen.

Das sei weder sein Sieg, noch der Sieg seiner Partei. „Das ist der Sieg eines großen demokratischen Projektes, das über den Parteien und Ideologien steht“, sagte der Politiker und einstige Gewerkschaftsführer, der vor wenigen Tagen seinen 77. Geburtstag feierte. In der Tat ist es Lula da Silva gelungen, ein breites politisches Bündnis gegen Bolsonaro aufzubauen, das bis weit in die politische Mitte reichte. Zahlreiche Persönlichkeiten, die noch nie für Lula da Silvas Arbeiterpartei gewählt haben, stehen an seiner Seite. Sinnbild ist der künftige Vizepräsident Geraldo Alckmin, der Lula da Silva einst als Gegner in der Stichwahl gegenüberstand.

Bolsonaro schweigt

Vor allem aber profitierte Lula da Silva von einer starken Ablehnung gegen Bolsonaro, der sich wegen seines Verhaltens während der Pandemie, seines angriffigen Charakters und vor allem wegen seiner wiederholten Drohungen gegen die demokratischen Institutionen des Landes bei vielen Brasilianern unbeliebt gemacht hat. Bolsonaro hatte während seiner Amtszeit auch systematisch das Vertrauen in die Institutionen untergraben und immer wieder die Wahlbehörden und das Wahlsystem kritisiert. Vor der Wahl hatte der Präsident angekündigt, eine Wahl Lula da Silvas nicht zu akzeptieren. Laut Umfragen gilt das auch für fast zwei Drittel seiner Wähler. Vertraute des Präsidenten gehen davon aus, dass er das Resultat nicht öffentlich anzweifeln wird.

Am Wahlabend meldete sich Bolsonaro nicht zu Wort. Er soll keine Minister empfangen und sich bereits kurz nach 22 Uhr schlafen gelegt haben. Auch von seinen Anhängern kam fast keine Reaktion. Die meisten fanden sich mit dem Resultat und ihrer Enttäuschung ab. In den Bolsonaro-Hochburgen im Süden und Westen Brasiliens wurde von einzelnen Straßensperren frustrierter Anhänger des Präsidenten berichtet. Vereinzelt kam es auch zu kleineren Zwischenfällen zwischen Anhängern der beiden Lager.

Viele Gegner Lulas geben sich versöhnlich

Es ist der knappste Wahlausgang seit der Wiederdemokratisierung Brasiliens. Und dennoch lässt die Wahl keinen Raum für die Zweifel, die Bolsonaro gestreut hat. Das Wahlsystem hatte sich schon im ersten Wahlgang als zuverlässig erwiesen. Kurz nach der Wahl nahm Lula die ersten Gratulationen aus aller Welt entgegen, unter anderem von US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und anderen Staats- und Regierungschefs. Nicht weniger bedeutend sind die Erklärungen brasilianischer Persönlichkeiten – auch von Verbündeten Bolsonaros. Der in einer Wahl zum Ausdruck gebrachte Wille der Mehrheit dürfe nie angezweifelt werden, sagte beispielsweise der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Arthur Lira. Auch andere Gegner des gewählten Präsidenten gaben sich in ihren Äußerungen versöhnlich.