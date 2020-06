Brasiliens Präsident : Die Fanatiker halten zu Bolsonaro

Aktualisiert am

Schießwütig: Bolsonaro mit gleich zwei Pistolen in der Hand Bild: AFP

Gib mir einen Sprengstoffgürtel, und ich jage den Laden in die Luft.“ Renan Sena zittert vor Wut. Sein Blick ist hasserfüllt und auf den Obersten Gerichtshof am anderen Ende des Platzes gerichtet. Als ein paar Freunde sagen, dass das nur metaphorisch gemeint sei und sie ihn davon abhalten würden, insistiert Sena. „Nein, Leute, ich meine es ernst. Dort hat sich eine Mafia eingenistet, und die gehört ausgelöscht.“

Sena rechtfertigt sich mit seinen persönlichen Erfahrungen. Er habe als Ingenieur Gutachten über öffentliche Bauprojekte geschrieben, erzählt er, auch für den Rechnungshof. Doch all die Unregelmäßigkeiten, die er entdeckt habe, die Korruption – nie sei das aufgegriffen worden „dort drüben“.

Seit fünfzig Tagen kampiert Sena unter dem Dach des Historischen Museums von Brasília auf dem Platz der drei Gewalten im Herzen der brasilianischen Hauptstadt. Dort stehen sich der Präsidentenpalast, der Kongress und der Oberste Gerichtshof gegenüber. Erst war Sena allein, doch inzwischen hat sich sein Camp zu einem Treffpunkt für Anhänger von Präsident Jair Bolsonaro entwickelt.

„Nimm doch die Maske ab“

Sie haben Campingstühle aufgestellt, es gibt Tee und Kaffee. Sie diskutieren, zeigen sich gegenseitig die Neuigkeiten aus ihren Facebook- und Whatsapp-Gruppen. Sie ziehen über alles her, was nicht in ihr Weltbild passt. Dazu gehört auch, die Informationen anzuzweifeln, die von den Medien des „Establishments“ kommen.

„Nimm doch die Maske ab, du musst auch an dich denken“, fordert Sena den Besucher auf. Das Virus treffe ohnehin nur die Kranken. Die Pandemie, die soziale Distanzierung, die Opferzahlen – das alles werde doch aufgebauscht und konstruiert, um Bolsonaro zu schaden, sagen sie in der Runde. Und der Oberste Gerichtshof, der den Gouverneuren freie Hand gegeben hat, um gegen den Willen des Präsidenten Isolationsmaßnahmen durchzusetzen, sei Teil der Verschwörung.

Bald ist klar: Die Leute im Camp gehören zwar zum Durchschnitt der 57 Millionen Bolsonaro-Wähler und zu den dreißig Prozent, die den Präsidenten weiterhin gut finden. Aber sie sind der harte Kern. Sie haben Bolsonaro nicht nur die Stimme gegeben, um einen Linken zu verhindern oder weil ihnen sein liberales Programm gefällt. Sie haben Bolsonaro bereits im ersten Wahlgang aus tiefer Überzeugung gewählt.

Es sind fanatische Enthusiasten, die den Präsidenten verehren und verteidigen, was auch immer geschieht. Laut einer Studie gehört etwa jeder achte Brasilianer diesem harten Kern an. Die Leute stammen aus allen Schichten, sind allerdings in der Tendenz eher männlich, weiß, einkommensstark und besser gebildet. Überdies sind Evangelikale stark unter ihnen vertreten. Diese zwölf Prozent der Brasilianer waren schon vor Bolsonaro eine eigene Gruppe, doch nun haben sie einen Präsidenten, der für sie spricht.

Einige Gespräche mit ihnen hören sich an wie das Echo aus einer Parallelwelt. Verschwörungstheorien machen die Runde. Sie geben das Gefühl, Teil eines großen Geheimnisses zu sein und wichtige Informationen zu besitzen. „Seit dem Ende der Militärdiktatur waren in Brasilien die Kommunisten an der Macht“, sagt Sena. Er zeigt auf den Link zu einer einschlägigen Dokumentar-Reihe. Die Filme wollen beweisen, dass alle Regierungen seit der Rückkehr zur Demokratie vom selben Lager waren und die Parteien und Kandidaten ihre Rivalität nur vorgespielt hätten, um hinter dem Vorhang gemeinsam die Macht und die „kulturelle Hegemonie“ zu wahren. Mit Bolsonaros Wahl sei das Theater der Arbeiterpartei und der Sozialdemokraten zu Ende, sagt Sena. „Deshalb wollen sie Bolsonaro loswerden.“

Offene Drohung mit einem Putsch

Senas Blick wandert zum Kongress, der in den Nationalfarben beleuchtet ist. Vierzig Gesuche für ein Absetzungsverfahren wurden dort in den fünfhundert Tagen seit Bolsonaros Amtsantritt eingereicht. Das Oberste Gericht hat einer Untersuchung gegen den Präsidenten stattgegeben. Sie soll prüfen, ob er in die Arbeit der Bundespolizei eingreift. In einem anderen Fall wird gegen Politiker, Blogger und Unternehmer aus Bolsonaros Umfeld sowie zwei seiner Söhne ermittelt. Sie stehen im Verdacht, systematisch Hetzkampagnen und Falschnachrichten gegen politische Gegner und Richter zu verbreiten.