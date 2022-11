Hass nach Brasilien-Wahl : „Herzlichen Glückwunsch, ihr Haufen hungriger Menschen“

Pro-Bolsonaro-Demonstranten am Montag in Brasília Bild: Reuters

Unter einem Bild von Adolf Hitler steht: „Wenn er es mit Juden machen konnte, kann ich es mit PT-Wählern machen.“ Gemeint sind die Wähler der Arbeiterpartei des brasilianischen Wahlsiegers Luiz Inácio Lula da Silva. Der Beitrag in einer Whatsapp-Gruppe von Schülern der deutschen Privatschule Visconde Porto Seguro in der Gemeinde Valinhos im Landesinneren von São Paulo kurz nach der Wahl am 30. Oktober sorgte für Aufregung. Er war nur einer von zahlreichen rassistischen Hassäußerungen in der Gruppe, in der unter anderem auch die erneute Versklavung der Bevölkerung des brasilianischen Nordostens gefordert wurde. Ein dunkelhäutiger Schüler meldete die Gruppe, woraufhin ein Mitschüler ihn angriff: „Stirb, du schwarzer Hurensohn.“

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Obwohl Rassismus in Brasilien ein Strafvergehen ist, passiert in den meisten Fällen nichts. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden in ganz Brasilien nur etwas mehr als 600 Anzeigen registriert. Im Falle der deutschen Privatschule hat die Schulverwaltung nun selbst die Konsequenzen gezogen und nach der Klage der Mutter eines betroffenen Schülers, die zugleich Anwältin ist, mehrere Schüler von der Schule verwiesen. Die Schule verurteile jegliche Form von Diskriminierung hieß es in einer Mitteilung.