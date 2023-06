„Brandmauer zur PiS“ : Warschau kritisiert EVP-Chef Manfred Weber

Aktualisiert am

Vor der Wahl im Herbst schießt sich die polnische Regierungspartei auf Berlin und Brüssel ein. In einem F.A.Z.-Interview sprach Manfred Weber kürzlich von einer „Brandmauer zur PiS“ – Warschau reagiert empört.

Mateusz Morawiecki am 9. Juni in Warschau Bild: EPA

In Polen wird im Herbst ein neues Parlament gewählt. Die regierende nationalkonservative Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) schießt sich schon jetzt auf Berlin und Brüssel ein, auf die Bundesregierung, die EU-Kommission und dazu alle möglichen Europapolitiker. Mit Manfred Weber hat sie eine fast ideale Zielscheibe gefunden: Er ist Deutscher und zugleich Parteichef der EVP und ihr Fraktionschef im Europaparlament.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Der F.A.Z. hatte er am Montag auf die Frage, ob die EVP nach rechts rücke, gesagt: „Wir stehen für einen Kurs, der Radikale ausgrenzt. AfD, Len Pen, das sind unsere politischen Feinde. Ich habe für jede Kooperation drei Bedingungen formuliert: Pro Europa, pro Ukraine, pro Rechtsstaat. Damit bauen wir eine Brandmauer zur PiS. Wir sind die einzige Kraft, die die PiS in Polen ablösen kann, das Land zurück nach Europa führt.“

Darauf folgte ein medialer Sturm der Erregung. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki nannte Webers Worte auf Twitter eine „skandalöse Äußerung“. Jacek Sasin, bis zu diesem Monat sein Stellvertreter, sekundierte an die Adresse Webers: „Wer in unserem Vaterland regiert, entscheiden die Polen. Berlin hat hier nichts zu sagen.” Selbst der Bürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski von der oppositionellen Bürgerplattform und damit aus der EVP, ging auf einer Pressekonferenz auf Distanz: „Ich verstehe, dass verschiedene Politiker in den EU-Ländern sich (zu unseren Wahlen) äußern können. Aber ich würde es vorziehen, dass die Polinnen und Polen sich dazu äußern.“

Kritik an Olaf Scholz

Die Aussage des EVP-Chefs wurde immerhin korrekt wiedergegeben, ehe sie attackiert wurde. Schlimmer erging es Bundeskanzler Olaf Scholz, der in den Medien zum Teil verkürzt zitiert wurde. Er hatte am 9. Mai getwittert, 1945 „wurden Deutschland und die Welt von der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus befreit. Dafür bleiben wir immer dankbar.“ Der Chef des außenpolitischen Ausschusses in Polens Abgeordnetenhaus, Radosław Fogiel, schrieb als Kommentar auf Scholz’ Twitter-Profil dazu auf Deutsch: „Nein, vor 78 Jahren wurde Deutschland besiegt und die Welt hat sich von dem deutschen barbarischen Totalitarismus befreit.“

Außen-Staatssekretär Arkadiusz Mularczyk schrieb, Scholz‘ Worte seien Teil der deutschen Strategie, „die Verantwortung dieses Staates und Volkes für die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs zu verwischen und zu verfälschen und die Verantwortung auf nicht näher identifizierte Nazis abzuwälzen, die vom Volk der Deutschen losgelöst werden“. Diese Linie verfolge Deutschland weitgehend unabhängig davon, wer gerade regiert. „Ziel ist natürlich, das Image des heutigen Deutschlands und die wirtschaftlichen Interessen des deutschen Staates zu schützen.“ Diese Bemühungen seien jetzt noch verstärkt worden, weil „Polen die Frage von Entschädigungen und Verantwortung Deutschlands für die Kriegsverbrechen und die Frage von Reparationen konsequent und auf internationaler Ebene anspricht“. Immerhin wiesen einige Twitter-Nutzer darauf hin, dass die Auffassung vom Jahr 1945 als Jahr der „Befreiung“ auf eine Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum runden Jahrestag des Kriegsendes 1985 zurückgeht.

Manfred Webers Worte sind nicht nur mit Blick auf Polens Wahlkampf interessant. Er hatte auch über andere Länder gesprochen, zum Beispiel Italien. Die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni „arbeitet konstruktiv an der Lösung von Problemen in Europa mit“, lobte er; das sehe auch die Bundesregierung. Das alles wird der PiS nicht entgangen sein: Schließlich sind Melonis „Brüder Italiens“ und die Partei Jarosław Kaczyńskis die beiden größten Bestandteile der Fraktion „Europäische Konservative und Reformer“ (EKR). Somit könnten Webers Worte für Polen mindestens eine weitere Botschaft enthalten: Die Andeutung, dass die PiS selbst innerhalb der europäischen Rechten stärker isoliert ist als gedacht.

Die Warschauer Zeitung „Rzeczpospolita“ schrieb am Mittwoch, „Meloni will sehr im europäischen Mainstream sein, auch Dank der Tatsache, dass dieser sich nach rechts verschoben hat“. Das gelte vor allem aufgrund des neuen Migrationspakts, den die EVP und murrend auch Meloni mitgetragen habe, die polnische PiS jedoch nicht. Offenbar habe die PiS übersehen, dass der Pakt nicht nur die von Warschau bekämpfte Umverteilung (relocation) von Migranten vorsehe, sondern auch die stärkere Abschottung der EU-Außengrenzen.