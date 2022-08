Stimmung in Ostdeutschland : Putins Kalkül mit der Angst

Am Tag der offenen Tür im Kanzleramt durfte sich Olaf Scholz in seinem Kurs gegenüber Russland von Volkes Stimme bestätigt fühlen. Dort traf der Kanzler auf ein Publikum, das seiner Begründung für das Festhalten an harten Sanktionen gegen Moskau und Waffenlieferungen an die brutal überfallene Ukraine applaudierte. Keine von AfD und Linkspartei in Stellung gebrachten Wutbürger wie zuvor beim Bürgerdialog in Neuruppin bedrängten ihn.

Doch auch abseits solcher von radikalen Kräften inszenierten Proteste baut sich in Ostdeutschland eine Stimmung für ein Ende der Strafmaßnahmen gegen Moskau auf. Dort hat sich bei vielen die Solidarität mit dem Opfer russischer Aggression nach sechs Monaten Krieg erschöpft.

Der Brandbrief von 16 Mitgliedern einer Kreishandwerksinnung aus Sachsen-Anhalt an Scholz machte den Anfang. Ähnliche Schreiben von Selbständigen, aber auch von Kommunalpolitikern der CDU an Wirtschaftsminister Habeck, zum Überleben Deutschlands die Sanktionen aufzuheben, zeugen davon, dass Putins Erpressungspolitik in Teilen der Gesellschaft zu verfangen droht. Die Angst, nach 30 Jahren Aufbauarbeit wie nach der Wiedervereinigung abermals die wirtschaftliche Existenz zu verlieren, spielt dem Kreml in die Karten. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, aber jüngst auch FDP-Vize Kubicki geben dieser Stimmung eine politische Stimme – aus der Mitte heraus.