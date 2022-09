Russland macht mobil : Brandanschläge auf russische Wehrersatzämter

In Russland sind, seit Präsident Wladimir Putin am Mittwoch die „Teilmobilmachung“ verkündet hat, mindestens sechs Brandanschläge auf Wehrersatzämter verübt worden. Über solche Fälle wurde aus Sankt Petersburg, Nischnij Nowgorod, dem Orenburger und dem Amur-Gebiet sowie den Regionen Chabarowsk und Transbaikalien berichtet. Größere Schäden entstanden offenbar nicht, auch Personen sollen nicht zu Schaden gekommen sein. Solche Fälle hatte es schon nach Beginn der Großinvasion der Ukraine gegeben. Zudem wurde nun aus zwei Städten von Brandanschlägen auf Verwaltungsgebäude berichtet.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Derweil spricht immer mehr dafür, dass Putin seinem Verteidigungsministerium freie Hand gegeben hat, seinen Mobilmachungserlass vom Mittwoch zu nutzen, um geschwächte Einheiten aufzufüllen. Einberufen würden „Kategorien von Bürgern, die nötig sind, um Aufgaben zu erfüllen“, sagte ein Vertreter des Generalstabs am Donnerstag vage und nannte einige militärische Verwendungen. Er hob aber hervor, dass „keine Reihenfolge der Einberufung“ festgelegt sei und dass der „personelle Bedarf“ der Einheiten entscheidend sei. Genannt wurden enge Ausnahmen von einer Einberufung, etwa Invalide, Eltern von vier Kindern unter 16 Jahren sowie Angestellte des „verstärkt arbeitenden“ Rüstungssektors. Am Freitag führte das Verteidigungsministerium weitere Ausnahmen für Wirtschaftsbereiche auf, so Informationstechnologie, Medien und Finanzen. Doch berichteten Medien über Un­ternehmen, aus denen Angestellte kurz nach Verkündung der „Teilmobilmachung“ einberufen worden seien, so von der Staatsfluglinie „Aeroflot“.

Der Generalstabsvertreter sagte weiter, jede Region habe eine „bestimmte Aufgabe, mobilisierte Ressourcen zu liefern“. Das lässt auf Zahlenvorgaben schließen. Verteidigungsminister Sergej Schojgu hatte am Mittwoch von 300 000 Reservisten gesprochen, die zu­nächst eingezogen würden. Es mehren sich aber Berichte, denen zufolge das offizielle Kategoriensystem nach Alter und Dienstgrad dabei keine verlässliche Voraussage darauf zulässt, ob jemand einberufen wird oder nicht, zumal die Datenbasis für die Mobilisierung jahrelang vernachlässigt worden sein soll.

Mehr zum Thema 1/

Der Bürgerrechtsanwalt Pawel Tschikow berichtete auf Telegram über zahlreiche Fälle von Leuten, die insbesondere aufgrund des Alters eigentlich nicht hätten einberufen werden sollen. Dabei herrsche auch mit Blick auf Reiseverbote Verwirrung vor; mancherorts gebe es im Mobilmachungsbefehl keine Verbote für Reservisten, ihre Wohnorte unerlaubt zu verlassen, vielerorts doch.

Im Fall Tschetscheniens sei es nicht einmal gelungen, den Befehl zu finden, so Tschikow. Jedoch äußerte der Herrscher der Nordkaukasusteilrepublik, Ramsan Kadyrow, der sich seit dem Überfall auf die Ukraine als besonders effektiver Truppensteller präsentiert, es werde in Tschetschenien keine Mo­bilmachung geben, da man bereits „den Einberufungsplan um 254 Prozent über­erfüllt“ habe. Das exilrussische Newsportal „Medusa“ berichtete unter Berufung auf das Umfeld eines Ministeriums, geplant sei, insgesamt 1,2 Millionen Menschen in die Armee einzuziehen, vor allem aus ländlichen Gebieten, „wo es keine Medien, keine Opposition und eine große Unterstützung“ für den Krieg gebe.