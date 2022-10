In Teheran : Tote und Verletzte nach Brand in Ewin-Gefängnis in Iran

Tote und Verletzte nach Brand in Ewin-Gefängnis in Iran

Mindestens vier Häftlinge sind laut dem Regime in Teheran bei einem Feuer ums Leben gekommen. In dem berüchtigten Gefängnis sind auch viele Demonstranten inhaftiert. Zeugen berichteten von Schüssen und Zusammenstößen.

Rauchschwaden über dem Gefängnis: Screenshot eines Videos von dem Feuer in Teheran Bild: via REUTERS

Nach dem Brand im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran haben die Behörden die ersten Toten gemeldet. Mindestens vier Gefangene seien ums Leben gekommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Sonntag. Sie seien an einer Rauchvergiftung gestorben. 61 weitere Personen seien bei dem Brand am Samstag verletzt worden. Nach Angaben der Justiz wurde in einer Werkstatt des Gefängnisses Feuer gelegt - „nach einem Streit zwischen Häftlingen, die wegen Finanzdelikten und Diebstahls verurteilt worden waren“.

Im Ewin-Gefängnis im Norden Teherans sitzen zahlreiche politische Gefangene und auch Demonstranten, die dort wegen ihrer Teilnahme an den systemkritischen Protesten der vergangenen vier Wochen inhaftiert sind.

Am Samstag waren nach Angaben von Augenzeugen in Teheran in der Haftanstalt Explosionen und Schüsse zu hören. Nach einem Konflikt sei es zudem zu einem Brand gekommen. Nach offizieller iranischer Darstellung soll es sich um einen internen Konflikt in dem Gefängnis handeln. Die Angaben ließen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen. Auf tausendfach in den sozialen Medien geteilten Videos waren chaotische Bilder rund um das Gefängnis zu sehen. Viele Angehörige der Inhaftierten eilten aus Sorge zum Ort des Geschehens.

Sorge auch um ausländische Gefangene

Iran wird seit Wochen von heftigen Protesten erschüttert. Ausgelöst wurden sie durch den Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini. Die 22-Jährige war am 16. September in Teheran gestorben, nachdem sie drei Tage zuvor von der Sittenpolizei wegen des Vorwurfs festgenommen wurde, ihr Kopftuch nicht den Vorschriften entsprechend getragen zu haben.

Im Ewin-Gefängnis sind auch mehrere Doppelstaatler inhaftiert, die neben der iranischen auch eine weitere Staatsbürgerschaft haben. Die Familie des Amerikaners Siamak Namazi teilte in einer Reaktion auf die Berichte von den Unruhen und dem Feuer mit, sie sei „zutiefst beunruhigt“ und habe nichts von Namazi gehört. Die Schwester eines weiteren in dem Gefängnis inhaftierten Amerikaners schrieb auf Twitter, sie sei „krank vor Sorge“.

Ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums teilte mit, Washington verfolge den Vorfall aufmerksam. Iran sei „voll verantwortlich für die Sicherheit unserer unrechtmäßig inhaftierten Staatsbürger“.

„Die Mullahs sollen sich verziehen!"

Auch am Samstag war in Iran wieder protestiert worden. Bei einer Demonstration an der Schariati-Universität in der Hauptstadt Teheran riefen Frauen ohne Kopftücher Slogans wie „Die Mullahs sollen sich verziehen!", wie ein im Internet verbreitetes Video zeigte. Weitere Proteste wurden unter anderem aus Isfahan und Kermanschah gemeldet.

Laut 1500tasvir riefen junge Frauen an einer Hochschule in Teheran „Freiheit, Freiheit, Freiheit“, während sie ihre Kopftücher in der Luft schwenkten. Der Twitter-Kanal berichtete zudem von streikenden Ladenbesitzern in der Provinz Kurdistan und in West-Aserbaidschan.

Wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten im Iran hatten sich die EU-Länder auf neue Sanktionen gegen Teheran geeinigt. Laut Diplomatenkreisen sollen die EU-Außenminister die Strafmaßnahmen am Montag bei einem Treffen in Luxemburg offiziell beschließen.