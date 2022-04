Gouverneur beschuldigt Ukraine : Brand in russischem Öllager

Das von der russischen Nachrichtenagentur Tass herausgegebe Bild soll ein Feuer in einem russischen Treibstofflager in der Nähe von Belgorod am Freitag zeigen. Bild: Imago

In einem Treibstofflager nahe der russischen Stadt Belgorod ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, wies die Schuld dafür in einem Beitrag auf Telegram der ukrainischen Armee zu. Diese habe das Depot mit zwei Kampfhubschraubern angegriffen, schrieb er. Auf einem Video war auch ein großes Feuer zu sehen. Auf den Bildern ist ebenso zu sehen, wie offenbar mehrere Raketen aus geringer Höhe abgeschossen werden und es kurz darauf eine Explosion gibt. Die Echtheit der Aufnahmen konnten nicht unabhängig überprüft werden. Belgorod liegt unweit der ukrainischen Grenze. Es habe keine Opfer gegeben, sagte Gladkow. Die Anwohner seien in Sicherheit. Die Lage sei stabil.

Der Gouverneur versicherte auch, es werde keine Probleme mit der Kraftstoffversorgung in der Region geben. Nach seiner Darstellung drangen die Hubschrauber in russisches Hoheitsgebiet vor und feuerten dann. Der Ölkonzern Rosneft teilte der Agentur Interfax zufolge mit, dass das Gelände evakuiert werde. Niemand unter den Beschäftigten sei zu Schaden gekommen. Von unabhängiger Seite überprüfbar waren diese Angaben nicht. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung dementiere der ukrainische Generalstab den Angriff.

Am Mittwoch hatte es bereits ein Feuer in einem Munitionslager in der Nähe von Belgorod gegeben. Gladkow hatte dazu gesagt, die Ursache für den Brand müsse noch ermittelt werden.

Russland hatte das Nachbarland am 24. Februar angegriffen. Die russischen Streitkräfte bombardierten seither auch immer wieder Kraftstoffdepots, um die Versorgung des ukrainischen Militärs zu verhindern. Nach Angaben aus Moskau gab es aber zuletzt auch bereits mehrere Angriffe von ukrainischer Seite auf russischem Gebiet. Diese wurde jedoch nicht mit nachprüfbaren Beweisen belegt.