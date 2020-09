Brand im Lager Moria : Statisten in einem Abschreckungsdrama

Notstand, nun auch offiziell: Nach einer Krisensitzung des Kabinetts hat die Regierung des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch für die Dauer von zunächst vier Monaten den Notstand über die ägäische Insel Lesbos verhängt. Das teilte ein Regierungssprecher in Athen mit. Damit reagierte das Kabinett auf die verheerenden Brände, die im Aufnahmelager Moria gewütet hatten, das wegen seiner vielfachen Überbelegung seit Jahren berüchtigt ist. Migrationsminister Notis Mitarakis sowie der Leiter der Nationalen Gesundheitsbehörde und der Innenminister hatten sich gleich nach der Regierungssitzung auf den Weg nach Lesbos gemacht, um den Ort des Geschehens in Augenschein zu nehmen. Das Feuer war in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch ausgebrochen.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Schon bald galt es am Mittwoch als wahrscheinlich, dass die jüngsten Brände von Bewohnern des Lagers selbst gelegt wurden. Von Menschen, die damit die Aussicht verbanden, durch die Zerstörung ihres erzwungenen Zufluchtsorts auf Lesbos eine Verlegung auf das griechische Festland und von dort früher oder später eine Weiterreise nach Nordwesteuropa erreichen zu können. Sowohl absichtlich gelegte Brände als auch solche aus Unachtsamkeit sind in Moria schon vorgekommen.

Im März dieses Jahres kam bei einem Brand, als dessen Ursache die Feuerwehr unsachgemäß gehandhabtes Kochgeschirr vermutete, ein sechs Jahre altes Kind aus Afghanistan ums Leben. Das Feuer vor einem halben Jahr erreichte jedoch nicht solche Ausmaße wie jenes vom Mittwoch, das große Teile des Lagers in Schutt und Asche legte. Mitsotakis bestätigte im Laufe des Tages, dass dieses Mal die Brände von Migranten selbst entfacht worden waren.

Endstation Griechenland

Inseln wie Lesbos sind längst nicht mehr das Sprungbrett nach Europa, das sie auf dem bisherigen Höhepunkt der Migrationskrise im Jahr 2015 sowie in den ersten Monaten des Jahres 2016 waren. In Südosteuropa haben immer mehr Staaten ihre Grenzen mit Zäunen gesichert: Außer Griechenland auch Bulgarien, Ungarn, Nordmazedonien sowie zuletzt Serbien. Diese Zäune sind zwar alles andere als unüberwindlich, doch die Umwege sind weiter und die Gebühren der Schlepper durch den gestiegenen Aufwand teurer geworden. Hinzu kommt das im März 2016 in Kraft getretene EU-Türkei-Abkommen, das zwar so gut wie tot ist, eine Nachwirkung jedoch beibehalten hat: Es ist zwar bei gutem Wetter immer noch recht einfach, von der türkischen Küste auf eine der in Sichtweite gelegenen griechischen Inseln zu gelangen, doch dort werden die Ankommenden festgehalten und können nicht mehr wie bis zum Frühjahr 2016 einfach die nächste Fähre nach Athen nehmen. So auch auf Lesbos. Aus dem Sprungbrett ist eine Falltür geworden.

Moria hat eine Aufnahmekapazität von höchstens 3000 Personen, doch harren in dem und um das Lager seit Jahren bedeutend mehr Menschen aus. Zwischenzeitlich waren es 20.000 oder noch mehr, zuletzt laut griechischen Angaben angeblich etwa 12.500. Die Regierung Mitsotakis hatte nämlich damit begonnen, zur Entlastung des Lagers wenigstens jene Asylsuchenden, deren Antrag anerkannt wurde, auf das Festland zu bringen. Das hatte auch einen wichtigen innenpolitischen Grund, denn die Stimmung auf Inseln wie Lesbos, Kos, Chios oder Samos, wo viele Migranten ausharren, ist äußerst angespannt. Mitsotakis hatte, als er noch Oppositionsführer war, der dortigen Wählerschaft rasches Handeln und eine Verbesserung der Lage versprochen – auch mit Blick darauf, dass einige der Inseln stark vom Tourismus abhängen. Migranten von der Ägäis ans Festland zu bringen hatte freilich zur Folge, dass an anderer Stelle neue Schwierigkeiten entstanden, so auf dem Viktoria-Platz in der Athener Innenstadt. Dieser Platz in einer ehemals guten, nun aber heruntergekommenen Gegend ist seit Jahren in wechselnder Intensität ein Anlaufzentrum für Migranten in der griechischen Hauptstadt. Dort ist nun wieder ein „wildes Lager“ entstanden, was die Anwohner verärgert.