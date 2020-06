Aktualisiert am

„Kein Strahlung“ in Toulon

„Kein Strahlung“ in Toulon :

„Kein Strahlung“ in Toulon : Brand auf Atom-U-Boot gelöscht

Die „Perle“ lag zur Generalüberholung im Trockendock, als das Feuer ausbrach. Atomwaffen oder Brennstoff sollen nicht an Bord gewesen sein.

Rauch über dem Marine-Stützpunkt in Toulon: Hunderte Einsatzkräfte löschten den Brand auf dem Jagd-U-Boot „Perle“ Bild: AFP

Mehr als zweihundert Einsatzkräfte haben einen Brand auf dem französischen Atom-U-Boot „Perle“ im Hafen der südfranzösischen Stadt Toulon gelöscht. Das Feuer sei nach 14 Stunden unter Kontrolle gebracht worden, teilte die französische Marine mit. Zu Schaden kam demnach niemand.

Auch eine Gefahr durch radioaktive Strahlung bestehe nicht, weil wegen einer Generalüberholung des U-Bootes weder Waffen noch nukleares Brennmaterial an Bord gewesen seien. Das Boot befinde sich seit Januar zur Reparatur im Trockendock. Berichte über erhöhte Strahlung gab es nicht. Unabhängige Experten rieten den Behörden aber, dieses Risiko weiter im Auge zu behalten.

Löschschiff aus Marseille

Der Brand sei am Freitag um etwa 10.30 Uhr in einem schwer zugänglichen Teil des Schiffs ausgebrochen, teilte die Marine mit. Rund hundert Feuerwehrleute und 150 Hilfskräfte seien an den Löscharbeiten beteiligt gewesen. Aus Marseille kam zur Unterstützung ein Löschschiff. Der Schaden wurde zunächst nicht beziffert. Die Reparaturabteilung der Marine bezeichnete ihn jedoch als „gravierend“. Toulon ist der größte Marinestützpunkt Frankreichs.

Die 74 Meter lange „Perle“ ist eines von sechs atomgetriebenen Jagd-Unterseebooten der französischen Marine. Es war 1993 in Dienst gestellt worden und kann bis zu 300 Meter tief tauchen; es ist mit einer Mannschaft von 70 Matrosen besetzt. Zusätzlich zu seinen sechs atomgetriebenen Jagd-U-Booten verfügt Frankreich außerdem über vier U-Boote, von denen aus Atom-Raketen abgeschossen

werden können.