Buschfeuer in Australien : Zur Flucht ist es zu spät

Die Kritik an einer halbherzigen Brandbekämpfung in Australien richtet sich vor allem gegen Ministerpräsident Scott Morrison. Doch dessen Realitätsverweigerung beherrschte in Australien lange Zeit die Öffentlichkeit.

Die Brände im australischen Busch vernichten eine einzigartige Landschaft und eine ebenso einzigartige Tierwelt. Nicht nur Australiens ikonische Beuteltiere wie Koalas, Kängurus und Wombats sind Opfer der Flammen. Auch Reptilien, Insekten und Vögel, sowie Nutztiere wie Schafe und Rinder verenden im Feuer. In malerisch abgelegenen Siedlungen Victorias, den bergigen Hinterhöfen Sydneys und den beliebten Urlaubsorten an der Südostküste müssen Tausende Menschen gerettet und umgesiedelt werden.

Bei vielen taucht in diesen Tagen in den Notfall-Apps gar die Warnung auf: „It is too late to leave.“ Zum Flüchten ist es nun zu spät. Seit Wochen und Monaten stemmen sich Anwohner, Rettungskräfte und freiwillige Feuerwehrleute unermüdlich gegen die Feuersbrunst. Sie kämpfen um jedes einzelne Haus, müssen aber immer wieder vor den Flammen kapitulieren. Mehr als 1500 Häuser sollen schon zerstört sein, die genaue Zahl kennt niemand. Mindestens 24 Menschen sind seit Beginn der Brände getötet worden.

Über Sydney, Canberra und Melbourne hängt mittlerweile giftige Luft. Besonders früh und außergewöhnlich heftig hatte die Brandsaison schon im September begonnen. Im Verlauf eines Vierteljahrs hat sie sich zu einer Naturkatastrophe bisher nicht gekannter Größe ausgeweitet. Wer sie damit abtut, dass es in Australien schon immer Buschbrände gegeben habe, der hat ihr Ausmaß nicht verstanden. Nur zur Illustration: In Australien ist in ein paar Wochen eine größere Fläche abgebrannt als bei den großen Brandkatastrophen in Kalifornien, am Amazonas und in Indonesien im vergangenen Jahr zusammen. Eine Fläche wurde zerstört, die größer ist als die Niedersachsens, des zweitgrößten Bundeslands.

Dass diese außergewöhnlichen Brände eine Laune der Natur sind und nichts mit der Erderwärmung zu tun haben, glauben in Australien nur noch diejenigen, die den Klimawandel für eine Erfindung libertärer Stadtbewohner halten. Eine seit Jahren anhaltende Dürreperiode, die gestiegene Durchschnittstemperatur sowie immer häufigere Wetterextreme haben zu dieser Katastrophe geführt. Das ist richtig, auch wenn sich keine direkte Verbindung von einem Kohlekraftwerk zu dem Blitz ziehen lässt, der die nächste Feuerwalze in Gang setzt.

Nach einer Welle der Kritik musste sich auch der konservative Premierminister Scott Morrison dieser Realität stellen. Als Minister hatte er einst zu einer Verteidigungsrede der Kohleindustrie einen schwarzen Klumpen Kohle mit ins Parlament gebracht. Viel zu spät, erst jetzt am Wochenende, hat er die Buschfeuer zu einer nationalen Angelegenheit erklärt. Bis dahin hatte er sich mit seinem „Krisenmanagement“ der Lächerlichkeit preisgegeben. Dass er seinen Urlaub auf Hawaii zu spät abgebrochen hatte, wäre ihm vielleicht noch verziehen worden. Aber ein Bild des Desinteresses, das er verbreitete, dürfte sich in vielen Köpfen festgesetzt haben: Eine schimpfende, aber auch um Hilfe flehende junge Frau zwang er erst zu einem Handschlag – und drehte ihr dann den Rücken zu.

Gut möglich, dass Morrison stürzt

Der Ärger der Australier richtet sich aber nicht nur gegen einen einzigen Mann. Morrisons Rolle in diesem Drama wird sich am Ende als begrenzt erweisen. Im Zeitraum von Angela Merkels Regierungszeit hat Australien sechs Mal den Premierminister gewechselt. Im Mai des vergangenen Jahres wurde zuletzt gewählt. Morrison wurde mit nur dünner Mehrheit im Amt bestätigt, in das er durch einen innerparteilichen Putsch gekommen war. Spätestens bis Ende 2022 steht die nächste Wahl an. Es ist gut möglich, dass Morrison bis dahin stürzt – direkt oder indirekt über diese Buschfeuerkrise, die sich noch über einige Wochen oder gar Monate hinziehen wird.

Mehr zum Thema 1/

Viel bedeutender wäre es, wenn die Katastrophe in Australien zu einem Umdenken in der Bevölkerung inklusive der verschiedenen Interessengruppen führen würde. Wie die meisten Industrieländer muss auch Australien mehr tun, wenn die Ausnahmesituation nicht zum Dauerzustand werden soll. Als einer der Staaten mit dem höchsten Pro-Kopf-Ausstoß an Kohlendioxid und weltgrößter Kohleexporteur, der auch seinen Strom zu Dreivierteln aus Kohle gewinnt, wird Australien seiner Verantwortung bisher nicht gerecht.

Die Befürworter einer entschlossenen Klimapolitik müssen sich gegen die mächtige Energie- und Bergbauindustrie und eine Presse durchsetzen, die zu 60 Prozent vom Medienimperium des gebürtigen Australiers Rupert Murdoch kontrolliert wird. Auch diese Öffentlichkeit will eine Verbindung zwischen Klimawandel und Buschfeuerkatastrophe nicht sehen. Ihr Verhalten erinnert an den Text eines australischen Protestsongs aus den achtziger Jahren: „Warum schlafen wir, wenn unsere Betten brennen?“