Abgeordnete der serbischen Minderheit in Bosnien-Herzegowina haben dafür gestimmt, die Entscheidungen des Verfassungsgerichts des Landes nicht mehr anzuerkennen. Das Verfassungsgericht sei „komplett delegitimiert und hat sich selbst an den Punkt der Absurdität gebracht“, sagte der bosnische Serbenführer Milorad Dodik vor der Abstimmung am Dienstag. Die Entscheidung könnte die Spannungen in dem tief gespaltenen Land weiter verschlimmern.

Das Gericht hatte vergangene Woche die eigene Satzung dahingehend verändert, dass es fortan ohne serbische Richter tagen kann. Die Entscheidung war einer Weigerung des bosnischen Parlaments gefolgt, eine freie Stelle auf der Richterbank des Gerichts zu füllen.

Kritik von der US-Botschaft

Die US-Botschaft in Sarajevo verurteilte die Entscheidung der bosnischen Serben am Dienstag umgehend und mahnte, sie drohe die Umsetzung des Friedensvertrages von Dayton aus dem Jahr 1995 zu untergraben. „Das ist dumm und unverantwortlich, aber es passt sicherlich zu Herrn Dodiks anderen Bemühungen, die Bewohner der Republika Srpska ihrer fundamentalen Freiheiten zu berauben“, erklärte die Botschaft im Onlinedienst Twitter.

Bosnien-Herzegowina ist aufgeteilt in die überwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die Föderation Bosnien und Herzegowina, in der mehrheitlich muslimische Bosniaken sowie Kroaten wohnen. Seit einiger Zeit gibt es Abspaltungsbestrebungen in der Republika Srpska. Russland wird vorgeworfen, diese Bestrebungen zu unterstützen. Dodik gilt als Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.