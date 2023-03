Aktualisiert am

Hoher Repräsentant in Bosnien : Sie nennen Christian Schmidt „Gauleiter“

Als „Hoher Repräsentant“ hat Christian Schmidt sich einen Teil der politischen Klasse in Sarajevo zum Feind gemacht – und die lässt ihn das spüren.

Im vergangenen Oktober kam es vor dem Amtssitz des „Hohen Repräsentanten der Staatengemeinschaft“ in Bosnien-Hercegovina, Christian Schmidt, zu einer Demonstration gegen dessen Amtsführung. Einige Demonstranten trugen dabei ein weißes Armband – ein vielsagendes Symbol in dem Land.

Zu Beginn des Bosnienkrieges 1992 hatten die neuen serbischen Herren der nordbosnischen Stadt Prijedor Muslimen und Kroaten des Ortes befohlen, sich in der Öffentlichkeit durch eine weiße Schleife am Arm kenntlich zu machen. Tausende Menschen wurden später ermordet, andere vertrieben. Die Botschaft der Demonstranten lautete also: Schmidts Politik ähnelt den serbischen Massakern und „ethnischen Säuberungen“ der Neunzigerjahre.