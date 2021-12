Bosnien-Hercegovina : Droht in Bosnien ein neuer Krieg?

Nein, er glaube nicht an einen neuen Krieg, sagt Srdjan Blagovčanin. Der Chef der bosnischen Niederlassung von Transparency International empfängt in einem kahlen Büro im habsburgisch geprägten Teil der Altstadt von Sarajevo, unweit einer geschichtsträchtigen Stätte: Wenige Meter entfernt liegt der Marktplatz. Auf ihm kamen 1994 und 1995 während der serbischen Belagerung der bosnischen Hauptstadt bei zwei Einschlägen von Mörsergeschossen mehr als hundert Menschen ums Leben. Seit einigen Wochen geht in Sarajevo die Angst um, Ereignisse wie damals könnten sich wiederholen, das Blutvergießen werde zurückkehren nach Bosnien-Hercegovina.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Wer nach dem Grund für diese Angst fragt, wird immer wieder einen Namen hören: Milorad Dodik. So heißt der mächtigste und mutmaßlich auch reichste Politiker der bosnischen Serben. Die bilden nach den formal muslimischen Bosniaken und vor den Kroaten die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe in dem Balkanstaat.

Dodik hat im Laufe seiner langen Karriere viele Ämter innegehabt, kaum ein Spitzenpolitiker in Europa ist so lange im Geschäft wie er. Von 1998 bis 2001 und dann noch einmal von 2006 bis 2010 war er Regierungschef in der „Republika Srpska“ oder kurz RS, wie die von Serben kontrollierte Staatshälfte Bosniens in ihrer Sprache heißt. Danach war Dodik bis 2018 acht Jahre lang Präsident der RS. Präsident ist er immer noch, inzwischen aber des Gesamtstaates Bosnien-Hercegovina – wenn auch nur einer von mehreren, denn in Bosnien gibt es das höchste Staatsamt wie vieles andere gleich dreifach: Ein Staatsoberhaupt soll die serbische, das andere die bosniakische und ein weiteres die kroatische Bevölkerungsgruppe repräsentieren.

Dodik unterscheidet sich von den anderen beiden bosnischen Präsidenten allerdings dadurch, dass er den Staat, an dessen Spitze er steht, am liebsten abschaffen möchte. Bosnien sei kein Staat, sondern nur ein Territorium, „man versucht uns aufzuzwingen, dass es ein Staat sei“, sagte er einmal. Es gibt viele ähnliche Äußerungen von ihm. Die Kernbotschaft lautet stets: Die Hauptstadt der bosnischen Serben ist Belgrad, nicht Sarajevo und Bosnien ein Völkerkerker, aus dem es bei erster Gelegenheit zu fliehen gelte.

Seit einiger Zeit intensiviert Dodik in diesem Sinne eine Politik, die vielen Menschen in Sarajevo Angst macht. Innerhalb von sechs Monaten, so hat es das Parlament der RS unlängst beschlossen, soll die Serbenrepublik Gesetze ausarbeiten, mit denen sich der serbisch dominierte Landesteil de facto vom Rest des Staates abspalten würde. Es geht um den Aufbau einer separaten Armee, eines separaten Steuersystems und einer separaten Justiz. Käme er damit durch, bliebe von dem ohnehin schwachen Gesamtstaat nicht mehr als eine Hülle.

Politik der einvernehmlichen Feindschaft

In Wirklichkeit gehe es Dodik aber um etwas anderes, mutmaßt Blagovčanin. Er erinnert daran, dass der Politiker in den vergangenen 15 Jahren an die 30 Mal Referenden angekündigt habe, die in der einen oder anderen Form stets eine Unterminierung des Gesamtstaats zum Ziel hatten, jedoch in fast allen Fällen im Sande verlaufen seien. Dodiks eigentliche Motivation sei eine andere, sagt der Korruptionsbekämpfer: „Um den Status quo zu erhalten und an der Macht zu bleiben, müssen nationalistische Politiker wie Dodik von Zeit zu Zeit die Spannungen erhöhen. Diese Strategie nutzen unsere Politiker seit Jahren. Nicht nur Dodik ist ein Meister darin.“ Die Führung des Landes wolle so von innenpolitischem Versagen und Korruption ablenken.