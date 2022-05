Iran-Verhandlungen : Reisediplomatie mit bizarrem Nachspiel

In die Iran-Verhandlungen über das Atomabkommen kommt Bewegung. Aber warum wurde der EU-Spitzendiplomat Enrique Mora auf dem Rückweg aus Teheran in Frankfurt festgehalten?

Haben in den Atomverhandlungen offenbar Fortschritte erzielt: EU-Unterhändler Enrique Mora (links) und der iranische Chefunterhändler Ali Bagheri Kani am Mittwoch in Teheran Bild: EPA

Eine intensive Reisediplomatie nach Teheran war das äußere Anzeichen für den neuen Anlauf, doch noch zu einer Wiederbelebung der Atomvereinbarung mit Iran zu gelangen. Wichtig wäre das nicht nur, damit das Atomprogramm Teherans wieder den Regeln von Transparenz und Begrenzung unterworfen wird, die in dem Aktionsplan (JCPOA) von 2015 festgelegt waren. Die Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine erhöhen im Westen auch den Druck, die Sanktionen aufzuheben, um mit Iran Handel treiben zu können – vor allem mit Öl und Gas. So reiste diese Woche zum einen der EU-Spitzendiplomat Enrique Mora in die iranische Hauptstadt, zum anderen der Monarch des Emirats Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Am Freitag verkündete der EU-Außenbeauftragte Josep Borell die gute Nachricht: Die Verhandlungen hätten zwei Monate lang „festgesteckt“, nun aber seien die Blockaden gelöst. Dass die Gespräche tatsächlich zu einem Ergebnis kommen, ist damit nicht gesagt. Aber zumindest „besteht die Perspektive auf ein abschließendes Abkommen.“, sagte Borell in Weissenhaus in Schleswig-Holstein, wo er am G-7-Außenministertreffen teilnahm.