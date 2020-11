Bojko Borissow im Interview : Warum hatten Sie Geld, Gold und eine Pistole am Bett, Herr Ministerpräsident?

Herr Ministerpräsident, ein Interview mit einem Regierungschef sollte sich nicht mit dessen Schlafzimmer befassen, denn das geht die Öffentlichkeit nichts an. Doch durch illegal angefertigte Fotos und Videos aus Ihrem Zuhause ist Ihr Privatleben zu einem Politikum auch in ausländischen Medien geworden. Sie sagen, diese Bilder haben einen politischen Hintergrund. Wären Sie bereit, diesen zu erläutern?

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Ich habe viele Erklärungen dafür, und die reichen zum Teil zwanzig Jahre zurück. Wir haben hier in den letzten zehn Jahren viele Reformen durchgesetzt, die für die Region einmalig sind. Dazu gehört die Reform des Bankensystems. Es ist inzwischen so solide, dass Bulgarien in den Wechselkursmechanismus II aufgenommen wurde, der auch als Vorraum der Eurozone bezeichnet wird, und gleichzeitig in die Bankenunion, die gemeinsame EU-Bankenaufsicht. Erst vor einigen Monaten haben viele Oligarchen in Bulgarien begriffen, was ich ihnen damit angetan habe. Unsere nationale Bankenaufsicht haben sie in der Vergangenheit überwinden können, aber auf europäischer Ebene ist ihnen das unmöglich. Unser Bankensystem ist inzwischen so gefestigt, dass kriminelle Machenschaften und Zusammenbrüche von Banken, wie wir sie erlebt haben nach der Wende und als die Sozialisten in Bulgarien an der Macht waren, unmöglich sind. Die Zeit, als in bulgarischen Banken Geldwäsche betrieben werden konnte, ist vorbei. Unser Bankensystem unterliegt vollkommen der Kontrolle der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Bankenaufsicht.

Mit anderen Worten: Bulgariens Banken sind so sicher, dass es für die Menschen keine Notwendigkeit mehr gibt, Geldbündel und Goldbarren im Nachtschrank zu horten, wie man das auf den Fotos aus Ihrem Schlafzimmer sieht?

Dazu kommen wir noch. Was ich meine, ist, dass bulgarische Banken jetzt so stabil und engmaschig überwacht sind, dass es nicht mehr notwendig sein wird, sie mit Steuergeldern zu retten. Zudem haben wir den Tabakschmuggel bekämpft und der organisierten Kriminalität in der Balkanregion damit Hunderte Millionen Euro Schaden zugefügt. Gerade erst haben wir in einem Dorf bei Plowdiw eine illegale Fabrik zur Herstellung von Marlboro-Zigaretten ausgehoben. Auch gegen die illegale Produktion von Treibstoffen, Alkohol und anderen Erzeugnissen sind wir vorgegangen. Damit sind den illegalen Strukturen Hunderte Millionen Euro Einnahmen entgangen. Gleiches gilt für das Wettgeschäft, das wir verstaatlicht haben, weil dem Staatshaushalt durch Steuerhinterziehung in diesem Bereich viel Geld entgangen war. Keiner hätte früher auch nur daran zu denken gewagt, dass dies in Bulgarien möglich sein würde, denn das richtet sich gegen die Interessen mächtiger Strukturen in Bulgarien.

Sie sagen also, Sie haben viele Feinde, die Sie kompromittieren wollen, etwa mit Fotos aus Ihren Privaträumen?

Haben Sie es so eilig? Dazu kommen wir noch. Wichtig ist auch unsere Entscheidung, für fast 1,3 Milliarden Dollar amerikanische F-16-Kampfflugzeuge anzuschaffen, um unsere alten sowjetischen MiGs zu ersetzen. Wir haben sie bereits zu 100 Prozent bezahlt, so dass eine künftige Regierung dieses Geschäft nicht mehr rückgängig machen kann. Unsere Luftwaffe ist damit nun kompatibel mit den Nato-Standards und kann erstmals mit den Nachbarländern gemeinsam an der Luftraumüberwachung teilnehmen, was bisher nicht möglich war. Meine Regierung muss derzeit auch deshalb viele Schläge einstecken, weil wir unsere Erdgasversorgung diversifizieren. Wir sind jetzt mit 20 Prozent an dem griechischen Flüssiggasterminal in Alexandropouli beteiligt, das gerade gebaut wird. Das wird uns die Einfuhr von zusätzlichem Flüssiggas erlauben – aus den Vereinigten Staaten, aus Qatar und von woher auch immer. Es gibt also keine einseitige Abhängigkeit von Russland in der Gasversorgung mehr. Außerdem haben wir mittlerweile schon sechs als Diplomaten getarnte Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes zur Persona non grata erklärt und des Landes verwiesen. Und nun zu den Fotos: Bei den kursierenden Bildern aus meinem Schlafzimmer handelt es sich um arrangierte Aufnahmen wie aus einem Lehrbuch des KGB, wo dazu geraten wird, einen Menschen dadurch zu vernichten, dass man bekannte Wahrheiten über ihn nimmt und zu eigenen Zwecken instrumentalisiert.