Britische Corona-Politik : Johnsons Weg aus dem Lockdown

Auch wenn das Impfprogramm alle Erwartungen übertrifft und die wichtigsten Risikogruppen – darunter fast alle Einwohner über 70 Jahre – schon jetzt immunisiert sind, dürfen die Briten erst nach Ostern auf eine langsame Normalisierung des Alltags hoffen. Bevor Premierminister Boris Johnson am späten Nachmittag seinen „Fahrplan aus dem Lockdown“ bekanntgeben wollte, verdichteten sich Hinweise, dass das Regierungsmotto von der „vorsichtigen, aber unumkehrbaren“ Lockerung der Maßnahmen auf dem ersten Wort betont wird.

Bestätigt wurde am Morgen immerhin, dass am 8. März alle Schulen wieder öffnen. (Kindergärten waren während des laufenden, dritten Lockdowns nicht geschlossen.) Darauf warten Millionen Eltern händeringend; dass Kinder wieder zur Schule gehen können, wurde von Premierminister Johnson stets als „Priorität“ bezeichnet.

Lockerungen in Altenheimen

Die Gewerkschaften und Teile der Labour Party sind mit der Art der Öffnung nur bedingt einverstanden; sie fordern eine vorgezogene Impfung für Lehrer. In Schottland und Wales verfolgt man einen „phasenhaften“ Ansatz; allerdings durften dort zumindest die Grundschulen schon an diesem Monat wieder öffnen. Johnson kann in Gesundheitsfragen nur für das Territorium Englands entscheiden.

Laut der Regierungspläne können wohl auch die (seit Wochen durchgeimpften) Altenheimbewohner aufatmen, wenn sie am 8. März wieder Besuch empfangen dürfen – allerdings nur von einer Person. Erlaubt werden soll ab diesem Datum auch, dass die Bürger ein Mitglied außerhalb des eigenen Haushalts an der frischen Luft zu einem Gespräch treffen und dabei etwa auf einer Parkbank sitzen dürfen. Bisher ist nur das gemeinsame Laufen oder schnelle Gehen gestattet.

Vom 29. März an soll es dann bis zu sechs Personen erlaubt sein, sich an der frischen Luft zu sehen, auch in einem privaten Garten. Wenn an einem solchen Treffen nur zwei Haushalte beteiligt sind, dürfen es auch mehr als sechs Personen sein. Gleichzeitig sollen organisierte Sportarten im Freien wieder erlaubt sein und etwa Golf- und Tennisplätze öffnen dürfen.

Außer Kraft gesetzt werden könnte an diesem Tag auch das Verbot, den engeren Radius ums eigene Haus zu verlassen. Die Empfehlung, wenn möglich von zuhause aus zu arbeiten, könnte ebenfalls einkassiert werden. Eintägige Fahrten an andere Orte wären möglich, aber noch keine Auswärtsübernachtungen.