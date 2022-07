Johnson kündigt Rücktritt an : Verfolgt und erledigt von der „Herde“

Hier bleibt er nicht mehr lange: Boris Johnson am Donnerstag vor seinem Amtssitz in der Downing Street Bild: Reuters

Als Boris Johnson vor die schwarze Tür mit der Nummer 10 trat, um seinen Rücktritt anzukündigen, erwarteten manche ein Wort persönlicher Reflexion, vielleicht ein Eingeständnis, das ihm und anderen erklären konnte, warum er nur zweieinhalb Jahre nach einem fulminanten Wahlerfolg politisch am Ende war. Doch es waren die anderen, die ihr Fett abbekamen. „Wenn sich die Herde in Bewegung setzt, setzt sie sich in Be­wegung“, sagte er bitter, so als irrten alle außer ihm, die Parteifreunde, die Journalisten, selbst seine Kabinettskollegen.

Er habe versucht, seine Fraktion zu überzeugen, dass ein Wechsel an der Spitze „exzentrisch“ sei, habe sich damit aber nicht durchsetzen können. Kein politischer Anführer sei unersetzbar, sagte Johnson, und äußerte sich sarkastisch über „unser brillantes und darwinistisches System“, das nun einen anderen Führer produzieren werde, „der mit gleicher Entschlossenheit das Land in harten Zeiten voranbringen wird“.

Es war eine Erklärung ohne einen Funken Selbstkritik, die Bilanz eines missverstandenen, ungerecht behandelten Jagdopfers. Immer wieder richtete sich Johnson direkt an die „Öffentlichkeit“ und dankte ihr. Er zählte das Er­reichte auf, das ihn „immens stolz“ ma­che, und versprach, auch in den drei Monaten, in denen er nun eine Übergangsregierung führen werde, die Versprechen abzuarbeiten, die er im Wahlkampf gemacht hat.

Die „Affäre Pincher“ bringt die Festung zum Bröckeln

Seit dem frühen Morgen hatten die Telefone in der Downing Street stillgestanden. Niemand nahm einen Anruf an, was darauf hindeutete, dass den Verbliebenen im Bunker die Krise über den Kopf gewachsen war. Als endlich die erlösende Nachricht aus den Ge­mäuern drang, verwunderte sie nicht mehr viele. „Selbst Boris Johnson konnte am Ende der politischen Schwerkraft nicht mehr trotzen“, kommentierte der Tory-Abgeordnete Andrew Bridge die Neuigkeit.

Selten konnte man so genau dabei zu­sehen, wie eine Regierung vor aller Au­gen kollabiert. Schon am Mittwoch war ein Premierminister zu beobachten, in dessen Gesicht sich Kampfwille mit Verwundung und Verzweiflung mischte. Mehr als vierzig Staatssekretäre und Be­rater hatten im Laufe weniger Stunden ihren Rücktritt eingereicht – eine beispiellose Misstrauenserklärung in der bri­tischen Geschichte. Im Parlament schlug Johnson zum Teil nackte Verachtung entgegen, selbst von eigenen Leuten. „The game is up“, war der meistgehörte Satz in der Lobby.

Doch noch am Abend blies er den Rat in den Wind, den ihm wohlgesinnte Ministerkollegen in persönlichen Gesprächen gaben. Ein Rücktritt komme nicht in Frage, weil ihm die Partei nicht das Mandat der Wähler wegnehmen könne, soll er entgegnet haben.

Am Donnerstagmorgen wurde dann offenbar auch Johnson klar, dass seine Lage aussichtslos geworden war. Die Rücktrittslawine vergrößerte sich weiter. Er fand keine Leute mehr für Nachbesetzungen. Nadhim Zahawi, den er erst 36 Stunden zuvor zum neuen Schatzkanzler gemacht hatte, rief Johnson öf­fentlich zum Rücktritt auf: „Sie müssen das Richtige tun und jetzt gehen!“, schrieb er. Die neue Bildungsministerin Michelle Donelan trat nach nur einem Tag im Amt zurück. Die frühere Bewunderin Suella Braverman, als Generalstaatsanwälten Mitglied im Kabinett, er­klärte im Fernsehen ihre Bereitschaft, selber Premierministerin zu werden. Mehr Zusammenbruch ging nicht.