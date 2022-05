Rede an Parlament in Kiew : Johnson gibt den Winston Churchill

Rede an Parlament in Kiew

Boris Johnson zieht in einer Rede an das Parlament in Kiew Parallelen zum britischen Kampf gegen Nazi-Deutschland – zwei Tage vor den britischen Kommunalwahlen. Die Opposition wittert ein Wahlkampf-Manöver.

Der britische Premierminister Boris Johnson spricht am Dienstag per Videoschaltung zum ukrainischen Parlament. Bild: Reuters

Mit Anklängen an Winston Churchill hat sich der britische Premierminister Boris Johnson am Dienstag an das Parlament in Kiew gewandt und weitere Militärhilfen in Höhe von mehr als 360 Millionen Euro zugesagt. In der Videobotschaft, die von den zum Teil den Union Jack schwenkenden Abgeordneten mit Applaus bedacht wurde, zog Johnson Parallelen zwischen dem Widerstand der Ukrainer gegen Russland und dem Kampf der Briten gegen Hitler-Deutschland.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



„Als mein Land während des Zweiten Weltkriegs von Invasion bedroht war, trat unserer Parlament, wie das Ihre, regelmäßig im Laufe des Konflikts zusammen, und das britische Volk zeigte eine solche Einigkeit und Entschlossenheit, dass wir uns an unsere Zeit der größten Gefahr als unsere beste Stunde erinnern.” Nun erlebe das ukrainische Volk seine beste Stunde.

Premierminister Winston Churchill hatte die Briten nach seiner Amtsübernahme im Mai 1940 in einer berühmten Rede auf einen verlustreichen Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland eingestimmt und dabei von Großbritanniens „finest hour” gesprochen.

Schon der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hatte bei seine Grußadresse an das Unterhaus Bezug auf eine andere Churchill-Rede genommen und gesagt: „Wir werden in den Wäldern kämpfen, in den Feldern, an den Küsten, in den Straßen.”

„Die Ukraine wird siegen“

Johnson, der erst unlängst nach Kiew gereist war, sprach in seiner Botschaft von einem „epischen Kapitel” in der ukrainischen Nationalgeschichte, „über das noch in vielen Generationen gesprochen und an das erinnert werden wird”. In Kampf gegen Moskau gehe es „um das Gute gegen das Böse”, sagte er und fuhr fort: „Ihre Kinder und Enkel werden sagen, dass die Ukrainer die Welt gelehrt haben, dass die brutale Macht eines Aggressors nichts bedeutet im Vergleich zur moralischen Macht eines Volkes, das entschlossen ist, frei zu sein.” Weiter sagte er: „Die Ukraine wird siegen. Die Ukraine wird frei sein.”

Mit den neu bereitgestellten 360 Millionen Euro sollen unter anderem Radarsysteme, Drohnen und Nachtsichtgeräte finanziert werden. Geliefert werden offenbar auch Langstreckenraketen vom Typ „Brimstone” sowie Fahrzeuge vom Typ „Stormer” mit montierten Flugabwehrgeschützen und gepanzerte Geländewagen für den Schutz von Staatsdienern in der Ostukraine. Dies entspricht laut britischen Zeitungsberichten einer Wunschliste aus Kiew.

Downing Street legte Wert auf die Feststellung, dass Johnson als erster ausländischer Regierungschef seit dem Kriegsbeginn die Einladung erhalten habe, eine Rede vor dem ukrainischen Parlament zu halten. Das Vereinigte Königreich habe „seit dem Beginn der Krise die Welt angeführt, den Ukrainern zu helfen, sich gegen die barbarischen Aggressionen Wladimir Putins zu schützen”, sagte Johnson am Dienstag in einem Interview.

Die Tatsache, dass der Premierminister seinen Auftritt zwei Tage vor den Kommunal- und Regionalwahlen hielt, rief Kritik in den Reihen der Opposition hervor. Johnson habe seine Rede aus wahltaktischen Gründen hinausgezögert, hieß es.