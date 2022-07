Tory-Kandidaten : Wer wird Boris Johnsons Nachfolger?

Am 5. September will die Konservative Partei ihren neuen Vorsitzenden und damit auch den nächsten Premierminister Großbritanniens vorstellen. Elf Tories wollten sich nach der Rücktrittsankündigung von Boris Johnson zur Wahl stellen. Drei bekamen jedoch nicht die benötigten Stimmen aus der Fraktion zusammen. Die Abgeordneten gingen deshalb daran, aus diesen acht nur noch zwei zu machen. In mehreren Wahlrunden fallen immer wieder Kandidaten raus. Die letzten beiden sollen dann im Sommer durchs Land reisen und sich den Parteimitgliedern vorstellen. Diese können dann in einer Briefwahl über den Posten des Vorsitzenden abstimmen und den Kandidaten oder die Kandidatin in die Downing Street schicken. Hier sind die noch im Rennen befindlichen Tories.

Rishi Sunak

Rishi Sunak hat sich früh in Führung gebracht. Er zieht vor allem die Stimmen der Tory-Zentristen auf sich, die von ihrem neuen Vorsitzenden Expertise und Pragmatismus verlangen. Als Schatzkanzler von Boris Johnson verantwortete er weitreichende staatliche Hilfspakete während der Pandemie. Den Thatcheristen in der Partei ist er ein Dorn im Auge, weil sie den Staat eher klein als groß haben wollen. Sunak gehört zu den wenigen Kandidaten, die Steuersenkungen zurzeit für wenig hilfreich halten. Seine Priorität sei die Inflationsbekämpfung und der Wohlstand der nachkommenden Generation, argumentiert er.

Lange galt der jetzt 42 Jahre alte Sunak, Vater zweier Kinder, als Wunderknabe und natürlicher Nachfolger Johnsons. Aber eine Steuer-Affäre um seine Frau, die Tochter eines indischen Milliardärs, hat ihn angreifbar gemacht: Kann der steinreiche Politiker, dessen perfekt geschnittene Anzüge an seine Zeit als Karriere-Banker erinnern, die Nöte einfacher Menschen verstehen?, lautet die Frage, die ihm immer wieder gestellt wird. Sunak antwortet darauf mit der Einwanderungsgeschichte seiner Familie, die in ihm den Wert harter Arbeit verankert habe. Geredet wird auch über seine Loyalität. Die Internetseite für sein Kampagne-Video „ReadyForRishi“ wurde schon im Dezember eingerichtet – ein halbes Jahr bevor er seinen Rücktritt einreichte. Sunaks Kampagne ist professioneller (und mit mehr Geld) organisiert als die seiner Rivalen. Zu seinen Terminen lässt er sich von einem uniformierten Fahrer in einem abgedunkelten SUV bringen. All das macht ihn nicht zum Liebling der Parteibasis, die das letzte Wort haben wird. „Slick“, glatt, ist das Wort, das oft in Verbindung zu ihm fällt.

Penny Mordaunt

Dicht auf Sunaks Fersen ist Penny Mordaunt, die als Staatssekretärin im Handelsministerium in den vergangenen Monaten öffentlich kaum in Erscheinung getreten war. Den bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere hatte sie als erste Verteidigungsministerin Großbritanniens erreicht, aber als Johnson im Sommer 2019 ins Amt kam, degradierte er sie – wohl auch, weil sie ihn im damaligen Kandidatenrennen nicht unterstützt hatte. Gleichwohl blieb die Marine-Reservistin, die ein Kriegsschiff steuern kann, ein Geheimtip für den Fall der Fälle.