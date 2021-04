Leck in der Downing Street : Johnson sucht die „geschwätzige Ratte“

Das Kaufhaus John Lewis bedient nicht das Luxussegment, aber wer will, kann auch dort Sofas oder Lampen für mehr als 3000 Pfund kaufen. Für viele Briten, besonders jene, die Boris Johnson in der „roten Mauer“ und damit in den früheren Labour-Hochburgen umgarnt, ist John Lewis unerschwinglich. Das muss man wissen, um die Aufregung über die Renovierung der Privatwohnung des britischen Premierministers zu verstehen.

Als dessen Verlobte, Carrie Symonds, nämlich zum ersten Mal die Wohnung in der Downing Street betrat, die zuvor von Theresa May bewohnt und auch eingerichtet worden war, sprach sie von einem „John-Lewis-Albtraum“, den es schnellstens loszuwerden gelte. Sie ließ die Wohnung mit Materialien ausgewählter Innendesigner renovieren und stellte den an Stilfragen eher uninteressierten Premierminister offenbar bald vor ein Problem. Wie sollte all das bezahlt werden?