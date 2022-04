„Volk verdient die Wahrheit“ : Johnson wendet sich an Russen – teilweise auf russisch

Er könne nicht glauben, dass der Krieg in der Ukraine in ihrem Namen geführt werde, sagt Boris Johnson den Russen in ihrer Sprache. Er fordert sie in einer Videobotschaft auf, sich freie Informationen zu beschaffen und sie zu teilen.

Mit einer ungewöhnlichen Videobotschaft hat sich Boris Johnson an das russische Volk gewandt. In der Rede, die er stellenweise auf Russisch hielt, forderte der britische Premierminister die Bevölkerung auf, sich eine VPN-Verbindung zu besorgen und die Kriegsberichte ausländischer Medien zu verfolgen, um sie mit Landsleuten zu teilen. Die russischen Staatsmedien unterdrücke die Fakten über Morde an Zivilisten, weil Moskau wisse, dass sie das Volk gegen den Krieg aufbrächten, sagte er.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



„Das russische Volk verdient die Wahrheit – Sie verdienen die Fakten“, begann Johnson seine Ansprache in Russisch. Danach blendete er Aufnahmen von Leichen in Butscha ein und sprach vom Entsetzen in aller Welt. „Die Aufnahmen sind so schockierend und abscheulich, dass es nicht verwundert, wenn Ihre Regierung versucht, sie von Ihnen fernzuhalten“, sagte er. Putin wisse, dass sein Volk den Krieg nicht unterstützte, wüsste es von den Massakern an ukrainischen Zivilisten. Wer ihm, Johnson, nicht glaube, solle sich „unabhängige Informationen von überall auf der Welt“ erschließen. „Und wenn Sie die Wahrheit gefunden haben – teilen Sie sie.“ Abermals auf Russisch beendete er seine Ansprache: „Ihr Präsident ist wegen Kriegsverbrechen angeklagt, aber ich kann nicht glauben, dass er in Ihrem Namen handelt.“

Inwieweit sich das Video, das die Regierung am Dienstagabend in sozialen Medien veröffentlicht hat, in Russland verbreiten kann, ist unklar. Der Zugang zu Facebook und Twitter ist in Russland schwierig geworden. Ob breite Teile der Bevölkerung wissen, wie man eine VPN-Verbindung einrichtet, mit der sich digitale Blockaden umgehen lassen, scheint ebenso zweifelhaft.

Schon als London vor dem Krieg Sanktionen gegen Moskau verhängt hatte, war es Johnson stets wichtig gewesen, zwischen dem Putin-Regime und dem russischen Volk zu unterscheiden. Wiederholt warnte er vor einer „Hexenjagd“ gegenüber allen Russen – zuletzt im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen dem Kreml nahestehende Oligarchen. Gegner unterstellten ihm, in eigener Sache zu argumentieren, weil der (mittlerweile im Oberhaus sitzende) Verleger Jewgenij Lebedew – Sohn des früheren KGB-Funktionärs Alexander Lebedew – zum Freundeskreis des Ehepaars Johnson zählt. Der Vorname des Premierministers sowie seine paneuropäische Familiengeschichte gab gelegentlich auch Anlass zu der Spekulation, er habe persönliche Verbindungen nach Russland. Aber Anknüpfungspunkte bietet nur ein Urgroßvater mütterlicherseits, der Wurzeln in Russland gehabt haben soll.

Mehr zum Thema 1/

London ist in den vergangenen zwanzig Jahren zu einem Anziehungsort für Oligarchen, aber auch für Kritiker des Putin-Regimes geworden. Nach anfänglicher Zurückhaltung hat die britische Regierung mittlerweile nach eigenen Angaben mehr Russen mit Sanktionen belegt als Washington und Brüssel. Auch in der Energieembargo-Frage und bei der Lieferung von Kriegsgerät sieht Johnson sein Land „in der ersten Reihe“. Am Mittwoch lobte er Deutschland und andere EU-Länder für „enorme Fortschritte“ bei den Maßnahmen gegen Moskau, insbesondere bei der Reduktion von Energieimporten, aber nach den Vorfällen in Butscha gelte es, international weitere Sanktionen zu verabschieden. Die Massaker an Zivilisten seien „nicht weit entfernt von einem Genozid“, sagte Johnson der BBC.