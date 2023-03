Partygate und kein Ende: Boris Johnson am Dienstag in London Bild: Reuters

Boris Johnson beginnt seine Verteidigung mit einer Entschuldigung und einem Angriff. Der frühere britische Premierminister muss an diesem Mittwoch in eigener Sache als Zeuge vor einem parlamentarischen Ausschuss des Unterhauses, einer Art Ehrenrat, darüber Auskunft geben, ob er vor rund zwei Jahren absichtlich das Parlament belogen hat, oder nicht. Es geht um Abschiedspartys und eine Weihnachtsfeier, die im ersten Corona-Winter im Regierungssitz Downing Street No. 10 stattfanden, zu einer Zeit, in der die Regierung strenge Lockdown-Regeln über das ganze Land verhängt hatte. Johnson beteuerte damals vor den Abgeordneten, es seien alle Regeln und Richtlinien in seinem Hause eingehalten worden – eine Beteuerung, die sich später, nach den Ergebnissen einer unabhängigen Untersuchung und diversen Strafbefehlen der Londoner Polizei, als unhaltbar erwies.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Folgen Ich folge

In seiner Verteidigungsschrift, die Johnson schon vor der Zeugenaussage dem Parlamentsausschuss vorlegte, gesteht der frühere Premierminister ein, dass „das Unterhaus durch meine Angaben, es seien Regeln und Empfehlungen in No. 10 vollständig befolgt wurden, in die Irre geführt wurde“. Es habe vielmehr „Zusammenkünfte gegeben“, die „wie auch immer sie zustande kamen, über den Punkt hinausgingen, bis zu dem sie als vernünftigerweise für Arbeitszwecke notwendig hätten erachtet werden können“. Allerdings seien seine damaligen Äußerungen vor dem Parlament „in gutem Glauben“ und „auf der Basis meiner ehrlichen Kenntnis“ entstanden.

Der Angriff, der dieser Entschuldigung folgt, besteht aus Vorwürfen, dass der Parlamentsausschuss die Untersuchung der Vorgänge einseitig und unfair handhabe. Johnson gibt an, der Ausschuss dürfe eigentlich nur in den Blick nehmen, ob es in der Regierungszentrale Verstöße gegen gesetzliche Covid-Regeln gegeben habe, da ja die Empfehlungen, die von der Regierung auch zur Eindämmung des Virus ausgegeben wurden, rechtlich nicht bindend gewesen seien. Dies ist ein Hinweis, der eher der Absicht entspringt, die parlamentarische Untersuchung insgesamt in Zweifel zu ziehen. Denn die sieben Abgeordneten haben ja – basierend auf einem Parlamentsbeschluss, der einmütig angenommen wurde – den Auftrag, dem Verdacht einer mutwilligen Lüge des Regierungschefs nachzugehen, einerlei, ob diese bewusste Falschaussage nun gebrochene Regeln oder Empfehlungen betraf.

Johnson bereit zum Kampf

Johnsons fünfzig Seiten umfassende Verteidigungsschrift legt außerdem den Schluss nahe, dass er generell zu weiteren Kämpfen und Auseinandersetzungen aufgelegt ist. Seit Tagen werden Mutmaßungen aus seiner Umgebung lanciert, falls Johnsons Auftritt vor dem Untersuchungskomitee günstig für ihn ende, könne daraus der Beginn eines Comebacks werden. Zwar hat Johnsons Nach-Nachfolger, der amtierende Premierminister Rishi Sunak, in den vergangenen Wochen einige politische Erfolge verbucht und unter anderem den Streit zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union über die Zollvorschriften in Nordirland entschärft, doch hat das die Umfragewerte der konservativen Regierung bislang nicht gehoben. Daher hält sich bei einigen Abgeordneten die Hoffnung, eine Rückkehr Johnsons könnte bei der nächsten Unterhauswahl in spätestens eineinhalb Jahren die Mehrheit der Konservativen retten.

Und der frühere Amtsinhaber in Downing Street 10 nutzt auch seinen Verteidigungs-Schriftsatz, um an die zurückliegenden Taten der eigenen Regierungszeit zu erinnern: Er habe zu jeder Zeit angenommen, dass er als Premierminister den Kampf gegen das Covid-19-Virus anführen müsse, und er habe das beste Team zu seiner Unterstützung gehabt, schreibt Johnson.

Die sieben Parlamentarier des Untersuchungsausschusses, vier Konservative, drei von der Labour-Partei, unter Vorsitz von deren Abgeordneter Harriet Harman, halten Johnson aufgrund ihrer bisherigen Ermittlungen vor, die Regelüberschreitungen in der Regierungszentrale müssten für den Premierminister augenfällig gewesen sein. Er habe an verschiedenen Zusammenkünften selbst teilgenommen; außerdem legten andere Zeugenaussagen nahe, dass es eine ausgeprägte Feier-Kultur in Teilen der Regierungszentrale gegeben habe. Zudem wiesen Kurznachrichten seiner Mitarbeiter darauf hin, dass auch sie Zweifel hegten, ob bestimmte Zusammenkünfte als regelkonform im Blick auf geltende Pandemie-Einschränkungen angesehen werden konnten.

„Viele kleine Räume und enge Korridore“

Die wesentliche Argumentationslinie Johnsons lautet, sein Team habe bei der Bekämpfung des Virus in der Regierungszentrale fast rund um die Uhr zusammengearbeitet und dabei soweit wie möglich die Gebote sozialer Distanzierung befolgt. Er führt allerhand kleinere Entlastungs-Argumente an, etwa dass die Gegebenheiten des mehr als dreihundert Jahre alten Reihenhauses in der Downing Street, „das viele kleine Räume und enge Korridore hat“ nicht immer die vorgeschriebene Distanz gestatte.

Zur ersten fraglichen Zusammenkunft, einer kurzen Geburtstagsfeier für den Premierminister im Kabinettssaal, führt Johnson an, dieses Treffen habe sich im Anschluss an eine Besprechungsrunde mit Ministern ergeben. Er habe Glückwünsche erhalten, aber es sei weder Kuchen aufgetischt, noch Happy-Birthday gesungen worden. Sowohl Johnson als auch sein damaliger Finanzminister Sunak wurden später von der Londoner Polizei wegen der Teilnahme an diesem Treffen mit einem Strafbefehl belegt. Johnson argumentiert jetzt, dass er die Runde damals als legal angesehen habe, lasse sich schon daraus schließen, dass der offizielle Fotograf des Amtssitzes zugegen gewesen sei, den er anderenfalls sicher fortgeschickt hätte.

Mehr zum Thema 1/

An jenem Fest, das am meisten Aufsehen erregte, als es öffentlich wurde, eine Weihnachtsfeier des Pressestabes in No. 10, nahm Johnson selbst nicht teil. Mutmaßungen, er müsse dennoch diese Party bemerkt haben, da er ja im Haus gewesen sei, weist er in seinen Ausführungen zurück: „Ich erinnere mich nicht, irgendetwas gesehen oder gehört zu haben, das man als Party beschreiben könnte“.