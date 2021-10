Tory-Parteitag : Johnson verspricht Wandel

Boris Johnson am Mittwoch in Manchester Bild: AP

Der britische Premierminister Boris Johnson hat zum Abschluss des Parteitags der Konservativen einen grundlegenden Wandel in der Wirtschaft des Landes versprochen. Ziel seien höhere Löhne, höhere Produktivität, höheres Wachstum und niedrigere Steuern, sagte Johnson bei seiner Rede am Mittwoch in Manchester.

Angesichts von Engpässen durch Fachkräftemangel im Land gab Johnson zu, dass es in diesem Prozess auch schwierige Zeiten geben werde. Forderungen nach einer Lockerung der nach dem Brexit verschärften Einwanderungsregeln erteilte er aber eine Absage. Man werde nicht auf das Mittel unkontrollierter Einwanderung zurückgreifen, so der Premierminister. Immer wieder erwähnte er seine beiden Leitsätze „Levelling Up“ und „Build Back Better“.

Für die politische Konkurrenz von der Labour-Partei hatte er nur Spott übrig. Diese werde von Linken geführt und der Parteivorsitzende Keir Starmer, den er als „Captain Hindsight“ (aus der Rückschau schlau) bezeichnete, werde von diesen in alle möglichen Richtungen getrieben und er ändere seine Meinung ständig. In ihrem Herzen, so behauptete Johnson, wollten die Labour-Mitglieder nicht das Leben der Menschen verbessern („Levelling up“), sondern verschlechtern („Levelling down“).

Hunderte Parteimitglieder feierten Johnson ohne Masken und Abstand in einem eigens für die Rede hergerichteten Saal als unangefochtenen Tory-Vorsitzender – alle anderen Kabinettsmitglieder hatten sich bei ihren Auftritten mit einem kleineren Raum zufrieden geben müssen. Ein britischer Journalist sprach sogar davon, Johnson habe sich zumindest für die Dauer der Parteikonferenz den Kindheitstraum erfüllt, ein „Weltkönig“ zu sein.

Die Feierstimmung im Saal stand im Kontrast zur wachsenden Sorge vor einer Krise hinsichtlich der Lebenshaltungskosten im Land. Die Schlagzeilen während der viertägigen Konferenz wurden dominiert von den Engpässen an Tankstellen und Supermärkten, steigenden Energiepreisen und dem Entschluss der Regierung, eine während der Pandemie gewährte Erhöhung der Sozialhilfe wieder zurückzunehmen

Die Bevölkerung rief er dazu auf, dem Beispiel von Kabinettsmitglied Michael Gove (54) zu folgen und trotz der Corona-Pandemie das Leben zu genießen. „Würdigen wir Jon Bon Govey“, rief Johnson am Mittwoch Hunderten Mitgliedern seiner Konservativen zum Abschluss des Parteitags in Manchester zu – in Anspielung auf Rockstar Jon Bon Jovi. Johnson scherzte: „Wir haben führende Regierungsvertreter in die verschwitztesten Clubs geschickt, um zu zeigen, dass jeder absolut sicher tanzen kann.“ Der Johnson-Vertraute Gove war vor einigen Wochen auf der Tanzfläche eines Nachtclubs in der schottischen Stadt Aberdeen fotografiert worden. In der Nacht zum Mittwoch tauchten dann Videos auf, wie Gove während des Parteitags zusammen mit Tom Tugendhat, dem konservativen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, tanzte.

Johnson betonte, Goves Club-Besuche seien nur möglich gewesen wegen der breit angelegten britischen Impfkampagne gegen das Coronavirus. Der in Großbritannien entwickelte Astrazeneca-Impfstoff sei „ein britisches Phänomen, unser Zaubertrank“. Für den Besuch der seit Mitte Juli wieder geöffneten Nachtclubs und Großveranstaltungen sind in England keine Nachweise nötig.