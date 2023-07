Rüstungsexporte : Scholz sagt Nein zu Eurofightern, aber Ja zu Transportflugzeugen

Rüstungsgüter für Saudi-Arabien? Die Ampel hatte beschlossen, keine Waffen an Länder zu liefern, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Nun passt sie ihre Haltung an. Das hat auch mit Russland zu tun.