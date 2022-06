Großbritannien und Johnson : Das glückliche Königreich

Beobachter des Vereinigten Königreichs sind gerade hin und her geworfen zwischen widersprüchlichen Wahrnehmungen. Erst wurden sie Zeuge einer viertägigen Volksparty für die Queen, bei der sich die Briten von ihrer besten Seite zeigten: schwungvoll, würdig, phantasiebegabt, selbstironisch und vor allem einig. Kaum war das „Platinum-Jubilee“ zu Ende, führte der aufgeflackerte politische Kampf die andere Seite der Nation vor. In der Dauerauseinandersetzung um den umstrittenen Premierminister spiegeln sich Schärfe, Bitterkeit, Selbstzweifel und Zerrissenheit.

Um die beiden Sichtweisen zusammenzubringen, hilft es, die kurze mit der langen Perspektive zu verbinden. Der Brexit, noch keine sechs Jahre alt, hat zweifellos die Stimmung im Land vergiftet. Auch wenn kaum noch darüber diskutiert wird, die Entscheidung zurückzudrehen, ist der Antagonismus nicht verschwunden. Er hat sich verlagert. Jene, die das Land auf einem Irrweg sehen, machen ihre Enttäuschung oder Wut an Boris Johnson fest. Sie sehen den Brexit als ein verantwortungsloses Hasardeurstück, das sich in der Person des Premierministers, dessen Verhalten und auch seinem politischen Kurs manifestiert.

Für diese Übertragung bietet sich Johnson an. Als erfolgsverwöhntes Sonnenkind vermittelt er den Eindruck, gleichsam über den Normalsterblichen und damit über den Normen zu stehen. „Partygate“ ist dafür nur das blendendste Beispiel. Seine unglaubwürdige Verteidigung hat selbst ehemalige Anhänger gegen ihn aufgebracht. Auch manche seiner politischen Vorstöße sind aus der Hybris geboren, dass rechtliche Kategorien für ihn nicht zählen und es herkömmlicher Politik an vorauf­klärerischem Wagemut fehlt. Der Angriff auf Verfassungsprinzipien, um den Brexit durchzuboxen, steht dafür ebenso wie der Plan, Flüchtlinge und Migranten, die mit Booten die englische Küste erreichen, ins ferne Ruanda auszufliegen.

Der Hass auf Johnson verstellt gleichwohl den Blick auf dessen Stärken. Seine innere Unabhängigkeit verleiht ihm zuweilen ein Gespür und auch den Mut, gegen Widerstände oder Bedenken das Richtige zu tun. Ohne Absicherungen ließ er Hunderte Millionen Impfstoff-Dosen einkaufen und konnte so vor anderen Nationen seine Landsleute immunisieren. Er warf die Tory-Ideologie des kleinen Staates über Bord, um den Bürgern erst in der Pandemie und jetzt in der Inflation kraftvoll unter die Arme zu greifen. Johnson begriff auch früher als andere auf dem Kontinent, dass Putin mit (militärischer) Entschlossenheit begegnet werden muss.

Wenn die Erregungen in den Hintergrund treten

Eine nüchterne Sicht auf Johnson fällt schwer, weil er in einer polarisierten Gesellschaft einen Pol markiert. Dabei hatte sich das Auseinanderdriften der großstädtischen und peripheren Milieus schon vor dem Brexit abgezeichnet. Vor allem aber sind Risse nichts Ungewöhnliches in einer Nation mit langer Geschichte. Viele haben noch die unversöhnlichen Thatcher-Jahre in Erinnerung. Wer weiter zurückblickt, stößt auf den Streit um die „corn laws“, der die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts prägte und mit Aufständen und einer Neuordnung des Parteiensystems einherging. Auseinandersetzungen formen und entwickeln eine Nation, womit die längere Perspektive ins Spiel kommt, die von niemandem so authentisch repräsentiert wird wie von der 96 Jahre alten Monarchin.

Das Thronjubiläum stiftete auch deswegen so viel Gemeinsinn, weil es die großen Linien sichtbar machte. Der „Volksumzug“ zum Abschluss des Festes zelebrierte den Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte bis hin zur Nachkriegszeit, als Elisabeth gekrönt wurde. Als sie sich danach mit ihrem Urenkel, Prinz George, auf dem Balkon des Buckingham Palace zeigte, eröffnete sie den Briten zugleich die Aussicht ins nächste Jahrhundert der Monarchie.

In solchen Augenblicken werden die Erregungen über die Tagespolitik so schwach, wie es heute die Erinnerungen an die Ablösung von der katholischen Kirche unter Henry VIII. sind oder an die blutigen Gegenreformationen. Es stellt sich der nicht immer differenzierte, aber doch irgendwie stolze Blick auf die gemeinsam durchlebte Geschichte ein, die, anders als die deutsche, viele politische Brüche, aber keinen Zivilisationsbruch kennt. Selbst die Sünden, die in der Ära der Kolonialzeit und des Sklavenhandels begangen wurden, können an Festtagen wie diesen im inklusiven Karneval pa­triotischer Commonwealth-Vertreter abgelassen werden.

Die Kraft, die die (meisten) Briten aus ihrem Patriotismus ziehen, verleiht ihnen mehr Gelassenheit und Robustheit als manch anderer Nation. Selbst jene, die gerade an ihrem Premierminister leiden, ahnen, dass wieder andere Zeiten kommen werden. Das macht das Königreich stabiler und glücklicher, als es die Sicht auf die politischen Aktualitäten vermuten lässt.