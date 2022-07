Boris Johnson gibt auf : Sturz eines Populisten

Boris Johnson wird oft in eine Reihe mit Politikern wie Donald Trump, Jair Bolsonaro oder Benjamin Netanjahu gestellt. Man nennt sie Populisten, weil sie für sich in Anspruch nehmen, den wahren Volkswillen zu vertreten – gegen das „Establishment“, dem sie doch meist selbst entstammen. Auch Johnson hat sich bis zuletzt immer wieder auf den Wählerwillen berufen. In der Demokratie ist das grundsätzlich richtig. In dieser diskursiven Regierungsform beruht Macht aber auch auf Glaubwürdigkeit. Wer das eine verspielt, verliert meist das andere.

Immerhin hat Johnson den Briten einen Sturm aufs Parlament erspart. In dem shakespearehaften Drama, das in Westminster aufgeführt wurde, haben wichtige institutionelle Mechanismen doch noch funktioniert. Die Lügen und Skandale des Regierungschefs wurden nicht unter den Teppich gekehrt. Die Verfahren in Fraktion und Regierung wurden beachtet. Die Konservativen akzeptierten die Niederlagen bei den jüngsten Nachwahlen, sie waren ein wichtiger Grund für die Rebellion gegen ihren eigenen Premierminister. In den Vereinigten Staaten ist so etwas nicht mehr selbstverständlich, was zeigt, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen den Kulturkriegen in Amerika und politischen Grabenkämpfen in Europa.

Keine staatsmännischen Leistungen

Johnson hätte aus dem Werdegang seines großen Vorbilds lernen können, dass es nicht reicht, einen historischen Kraftakt zu bewältigen, um im Amt zu bleiben. Churchill wurde kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs abgewählt. Johnson war vielleicht der wichtigste Architekt des Brexits, aber diese Rolle hat er nun schon erfüllt. Was er sich sonst noch zugute hält, die frühe Corona-Impfkampagne etwa oder die Unterstützung der Ukraine, sind keine überragenden staatsmännischen Leistungen, sondern Tagespolitik. Sie lief auch bei Johnson mal gut und mal weniger gut, ganz so wie in den meisten Ländern. Das verheerende Charakterbild, das der Premierminister bot, war so jedenfalls nicht mehr zu korrigieren. Selbst die britische Öffentlichkeit, die an Eskapaden der Oberschicht gewöhnt ist, empfand es zu Recht als Zumutung, dass der Regierungschef dem Land Quarantäne auferlegte, selbst aber feierte.

Was der Austritt aus der EU für Großbritannien wirklich bedeutet, wird Großbritannien erst viele Jahre nach Johnsons Ausscheiden wissen. Die hitzigen Debatten, die über den Brexit auch im Rest Europas geführt wurden, waren meist etwas voreilig, weil sich viele Folgen einer so tiefgreifenden strukturellen Veränderung erst mittel- bis langfristig bemerkbar machen. Trotzdem ist einige Skepsis angebracht, denn zur angestrebten (alten) Größe wird das Vereinigte Königreich in der multipolaren Welt kaum als einsamer Wolf finden. Dazu ist es zu schwach, so wie die anderen europäischen Mittelmächte auch. Wer den Ton angibt, zeigt gerade wieder der Ukrainekrieg. Die wesentlichen Weichen werden in Washington, Brüssel und Moskau gestellt, nicht in London.

Falsche Versprechungen

Entlarvt sind heute auch schon viele falsche Versprechungen, mit denen Johnson und seine Mitstreiter für den EU-Austritt warben. Der Geldsegen für den Gesundheitsdienst des Landes blieb genauso aus wie die wirtschaftliche Wiedergeburt Nordenglands. Dass der Außenhandel leidet und sich das Nordirlandprotokoll als unpraktisch entpuppt, kam nur für die Mehrheit der Briten überraschend, die den Märchen der Brexiteers Glauben schenkten. Die Migration nach Großbritannien ist immerhin wie erwünscht zurückgegangen, aber nun fehlen Arbeitskräfte. Eine der Lehren aus dem Brexit lautet, dass selbst die aufgeklärteste Gesellschaft nicht frei von kollektivem Wunschdenken ist.

Gar nicht so untypisch für seine Zeit ist Johnson in der Neigung, auf den Staat zu setzen. Das passt nicht zur marktwirtschaftlichen Tradition der Konservativen, aber zu den Rezepten, mit denen viele westliche Regierungen seit Jahren versuchen, ihre Bevölkerungen durch ständig neue Krisen zu bringen. Die Erwartung, dass die Politik als Reparaturbetrieb der Globalisierung fungiert, wird auch der neuen britischen Führung entgegenschlagen.

Im Grunde war das politische Handeln Johnsons immer wieder vom Willen geprägt, den Erfolg des Brexits zu beweisen. Wenn der nächste Premierminister einer ist, der nicht so sehr unter diesem Druck steht, dann könnte das vor allem das Verhältnis zur EU entkrampfen. Es wäre ein großer Fortschritt. Von Streit in Europa haben nur Putin und Konsorten etwas. Das Ziel des Wiederbeitritts hat selbst Labour aufgegeben, es ist auf absehbare Zeit unrealistisch. Herausfordernd genug könnte schon werden, das Land zusammenzuhalten. Das historische Urteil über Johnson wird am Ende auch davon abhängen, ob seine Nachfolger noch das Vereinigte Königreich oder nur England regieren.