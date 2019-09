Atomabkommen nach Öl-Angriff : Boris Johnson für„Trump-Deal“ mit Iran

Boris Johnson bei seiner Rede auf dem UN-Klimagipfel in New York Bild: AFP

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat sich überraschend für ein neues Atomabkommen mit Iran ausgesprochen. „Lasst uns ein besseres Abkommen erzielen", sagte Johnson am Montag (Ortszeit) in einem Interview mit dem Sender NBC am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Der amerikanische Präsident Donald Trump sei aus seiner Sicht in der Lage, ein besseres Abkommen mit Teheran auszuhandeln, sagte Johnson. „Ich glaube, es gibt einen Typen, der einen besseren Deal erzielen kann ­– und das ist der Präsident der Vereinigten Staaten“, sagte Johnson. Er hoffe, es werde in der Zukunft ein „Trump-Abkommen“ mit dem Iran geben, fügte er hinzu.

Ohne direkt auf Johnsons Worte einzugehen, schrieb der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif kurz darauf im Kurzbotschaftendienst Twitter, Frankreich, Deutschland und Großbritannien befänden sich seit dem einseitigen Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen im Mai vergangenen Jahres in einem Zustand der „Lähmung“. „Kein neues Abkommen ohne Einhaltung des derzeitigen“, schrieb Sarif.

Die Bundesregierung sowie die britische und die französische Regierung hatten sich kurz zuvor am Montag in New York in einer gemeinsamen Erklärung zum derzeitigen Atomabkommen mit Iran bekannt. Zugleich riefen sie das Land aber dazu auf, in Verhandlungen für ein langfristiges Abkommen einzutreten, das neben dem Atomprogramm auch Themen der regionalen Sicherheit umfassen müsse ­– etwa das iranische Raketenprogramm. Trump fordert ebenfalls ein neues Abkommen, das solche Punkte beinhaltet.

Europäer machen Iran für Öl-Angriffe verantwortlich

In der gemeinsamen Erklärung machten Deutschland, Frankreich und Großbritannien ebenso wie zuvor die Vereinigten Staaten Iran für die Angriffe auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich. „Für uns ist deutlich, dass Iran Verantwortung für diesen Angriff trägt“, hieß es. „Es gibt keine andere plausible Erklärung.“ Die Führung in Teheran hat jede Verantwortung für die Angriffe in Saudi-Arabien zurückgewiesen, zu denen sich die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen bekannten.

Die Unterzeichnerstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien versuchten seit dem Ausstieg der Vereinigten Staaten bislang, das Abkommen zu retten. Johnson scheint mit seinen Aussagen nun aus dieser europäischen Front auszuscheren. Der amerikanische Präsident fordert ein umfassenderes Abkommen, was der Iran ablehnt. Trump ist ein enger Verbündeter Johnsons und hat den Briten nach einem Austritt aus der EU ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten in Aussicht gestellt.

Inzwischen zeigt sich aber auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron offener für eine Neuverhandlung des Abkommens. Er sei nicht mit dem 2015 in Wien geschlossenen Abkommen „verheiratet", sagte Macron während seines Flugs nach New York gegenüber Journalisten. Einer der beiden Protagonisten des Vertrags sei bereits aus dem Abkommen ausgestiegen, „der andere sagt uns, dass er es tun wird“, betonte der französische Präsident.

Iran hat angekündigt, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen, sollte es mit den europäischen Vertragspartnern keine Übereinkunft zur Erleichterung der Sanktionen geben. Die Vereinigten Staaten haben seit ihrem Ausstieg aus dem Abkommen Sanktionen gegen Teheran wiedereingeführt und das Land mit einer Reihe neuer Sanktionen belegt.