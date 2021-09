Unmut über Boris Johnson : Mehr Staat, mehr Fürsorge, mehr Ausgaben

Aktualisiert am

Der britische Premierminister Boris Johnson verlässt am Montag Downing Street in London. Bild: EPA

Während der Corona-Krise schien Geld keine Rolle zu spielen – in den vergangenen anderthalb Jahren nahm die britische Regierung nach Schätzungen etwa eine halbe Billion Euro Schulden auf, um die Seuche zu bekämpfen und deren soziale Folgen abzufedern. Aber mit dem Ende der Sommerpause und dem langsamen Übergang von akuten Notzeiten in eine post-pandemische Ära sind alte, fast vergessene Fragen wieder da – und dominieren plötzlich die politische Debatte: Wie lassen sich Leistungen des Staates eigentlich dauerhaft und nachhaltig bezahlen? Und wie viel Staat will man sich überhaupt leisten?

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Gleich zum Auftakt der ersten Plenarwoche erlebt der Premierminister einen Sturm im Parlament. Anlass ist Boris Johnsons (schon vor der Pandemie angekündigtes) Vorhaben, nach Jahrzehnten der Untätigkeit eine Reform der Pflege anzugehen. Das kostspielige Projekt, dass nicht über eine neue Versicherung, sondern im Rahmen des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS umgesetzt werden soll, will die Regierung offenbar mit einer Erhöhung der Nationalen Versicherungsbeiträge (NICs) finanzieren. Dies bringt nicht nur die Opposition auf die Barrikaden, sondern eine bedrohlich hohe Zahl konservativer Abgeordneter und sogar Minister.