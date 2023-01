Vor Angriff auf die Ukraine : Boris Johnson: Putin hat mir persönlich gedroht

Der russische Präsident Wladimir Putin soll nach Angaben des früheren britischen Premierministers Boris Johnson kurz vor Beginn des Ukrainekriegs persönliche Drohungen gegen Großbritannien ausgesprochen haben. „Er hat mir irgendwann quasi gedroht und gesagt, „Boris, ich will dir nicht weh tun, aber mit einer Rakete würde es nur eine Minute dauern“ oder so ähnlich“, berichtete Johnson der BBC.

„Dem sehr entspannten Tonfall nach zu urteilen und der Gelassenheit, die er an den Tag zu legen schien, hat er wohl einfach mit meinen Versuchen gespielt, ihn zum Verhandeln zu bewegen“, so Johnson weiter. Wie andere westliche Regierungschefs hatte der damalige Premierminister kurz vor der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 versucht, Putin von seinem Kurs abzubringen. Dabei sollen die Äußerungen gefallen sein, wie Johnson in einer BBC-Dokumentation sagte.

Schoigu als stolzer Lügner

Laut Vorbericht der britischen Rundfunkanstalt ist darin auch Verteidigungsminister Ben Wallace zu sehen, der von einem ähnlichen Kontakt mit russischen Regierungsmitgliedern berichtet. Wenige Tage vor dem Angriff auf die Ukraine war Wallace in Moskau, um den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu zu treffen.

Mehr zum Thema 1/

Dieser habe ihm versichert, Russland werde keine Invasion starten. Aber beiden sei klar gewesen, dass Schoigu das nicht ernst meinte. „Das war eher eine Demonstration des Mobbens oder der Stärke – ich lüge, obwohl du weißt, dass ich lüge und ich weiß, dass du es weißt; und trotzdem lüge ich.“