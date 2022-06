Nach dem Misstrauensvotum : Ist Johnson jetzt nur noch eine lahme Ente?

Selten sah man Boris Johnson so angeschlagen wie am späten Montagabend, als er sein schwaches Abschneiden beim Misstrauensvotum als „überzeugendes, entschiedenes Ergebnis” interpretierte. Fahrig mäanderte der britische Premierminister vor sich hin, als er im BBC-Interview zu erklären versuchte, warum man jetzt „nach vorn schauen“ dürfe. Sein oft ansteckender Optimismus wirkte aufgesetzt. Aus den aufgerissenen Augen blickten den Zuschauer Verwundung und Angst an. Oder war es nur eine Erkältung?

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Wieder einmal sieht es so aus, als erlebten die Briten den Anfang vom Ende dieser kurzen, gleichwohl bemerkenswerten Premierministerschaft. Die Kommentare in den Zeitungen lassen daran jedenfalls kaum einen Zweifel. Andererseits sah die öffentliche Meinung den Premierminister schon mehrmals am politischen Abgrund, und bisher gelang es Johnson stets, die Kurve zu kriegen. Zuletzt geschah das Anfang des Jahres, als schon einmal ein Misstrauensvotum bevorstand, und dann der russische Angriff auf die Ukraine die Rebellion in sich zusammensacken ließ.

Nur 211 Abgeordnete sprachen Johnson das Vertrauen aus. 148 stimmten für die Ablösung des Premierministers. Die Zahl ist umso dramatischer, als die meisten Johnson-Unterstützer ein Regierungsamt innehaben, also auch mit Blick auf ihren Geldbeutel und ihre Karriere abgestimmt haben. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Premierminister unter den „Hinterbänklern”, also den einfachen Abgeordneten, keine Mehrheit mehr hat. Johnsons Getreue hatten vor der Abstimmung die Losung ausgegeben, schon eine Stimme mehr genüge, um ihn mit der nötigen Autorität für das Weiterregieren auszustatten. Aber das „One is enough”-Argument des Brexit-Ministers Jacob Rees-Mogg ist mehr von demokratietheoretischem Wert. Mit der Realität der britischen Politik hat es indes wenig zu tun.

Vergleiche hinken

Kühl wurde Johnsons Ergebnis – die Ablehnung durch 41 Prozent der Tory-Abgeordneten – mit historischen Vorbildern verglichen. Theresa May schnitt im Misstrauensvotum vom Januar 2019 mit etwa 30 Prozent Gegenstimmen besser ab – es dauerte danach aber nur wenige Monate, bis sie ihren Rücktritt ankündigte. Auch John Major hatte mehr innerparteilichen Zuspruch, als er sich 1995 einer fraktionsinternen Abstimmung stellte – zwei Jahre später verlor er krachend die Wahlen. Selbst Margaret Thatcher konnte sich kurz vor ihrem Ende noch auf mehr Abgeordnete verlassen als Johnson heute. Ihrem damaligen Kabinett kam das Ergebnis jedoch so mager vor, dass es rebellierte. Kurz darauf war die „Eiserne Lady” Geschichte.

Wie meistens tragen die historischen Parallelen nur bedingt. Thatcher war am Ende einer sehr langen, aufreibenden Regentschaft, Johnson ist erst seit drei Jahren im Amt. Major hatte eine tief über Europa gespaltene Partei im Nacken, während Johnsons Tories weitgehend geschlossen für den Brexit eintreten. May wiederum war geschwächt, nachdem sie in einer leichtsinnig angesetzten Unterhauswahl die absolute Mehrheit für die Konservativen verloren hatte. Johnson hat die Tories erst vor zweieinhalb Jahren zu ihrer größten Parlamentsmehrheit seit den achtziger Jahren geführt.

Der Vergleich mit May hinkt vor allem auch deshalb, weil sie außerstande war, die größte Frage ihrer Zeit – die Umsetzung des EU-Referendums – mit der nötigen Führungsstärke zu entscheiden. Johnson machte dann vor, brutal und an, wenn nicht über die Verfassungsgrenzen gehend, wie sich ein gordischer Knoten zerschlagen lässt. Ähnlich entschlossen – manche sagen: tollkühn – handelte er bei der frühzeitigen Massenbestellung von Covid-Impfstoffen und später im Konflikt mit Moskau. Er unterzeichnete Militärabkommen mit Kiew und schickte Armee-Ausbilder in die Ukraine, als andernorts noch viele an friedliche Absichten des russischen Präsidenten glaubten.

Viel Zeit bleibt Johnson nicht

Diese Bilanz, die einige dazwischen liegende Fehltritte großzügig ausblendet, dient dem Johnson-Lager als Kernargument für ihr Festhalten am Premierminister. Aber „getting the bis things right” schützt Johnson nicht vor der Kritik an seiner persönlichen Amtsführung. Fast alle innerparteilichen Kritiker eint die Ansicht, dass er charakterlich nicht geeignet ist für das höchste Regierungsamt. Dafür wurde „Partygate” zum Symbol. Der sogenannte Gray-Bericht, der die Corona-Regel-Verletzungen in der Downing Street minutiös dokumentierte, trug die Zahl der Rebellen schließlich über die Schwelle, von der an ein Misstrauensvotum unumgänglich wird. Am Morgen des Pfingstmontags hatte es der Vorsitzende des zuständigen „1922-Komitees”, Graham Brady, überraschend für den selben Tag angekündigt.