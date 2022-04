„Partygate“ : Boris Johnson muss Strafe zahlen

Der britische Premierminister Boris Johnson muss eine Strafe wegen des Bruchs von Lockdown-Regeln zahlen. Das bestätigte am Dienstag die britische Regierung einem Bericht der Nachrichtenagentur PA zufolge. Zuvor hatte auch die BBC darüber berichtet. Auch Finanzminister Rishi Sunak soll demnach einen Bußgeldbescheid bekommen haben. Die Polizei hatte mehrere Partys im Londoner Amtssitz des Premierministers untersucht, die während des Lockdowns in Großbritannien stattgefunden hatten. Johnson hatte immer bestritten, wissentlich gegen die Regeln verstoßen zu haben. Bei mindestens einer Gelegenheit habe er das Gefühl gehabt, bei einer Arbeitszusammenkunft zu sein, gab er zu Protokoll. Auf welche dieser Partys sich die Strafen beziehen, war laut Regierung unklar.

Oliver Kühn Redakteur in der Politik.



Die Polizei hatte zwölf Zusammenkünfte in 10 Downing Street aus den Jahren 2020 und 2021 untersucht. Damals stand das Land wegen der Pandemie unter strengen Lockdown-Regeln. Johnson, der bei mehreren Gelegenheiten persönlich anwesend war, musste sich wegen der „Partygate“-Affäre auch gegen Rücktrittsforderungen aus der eigenen Partei wehren. Diese wurden nach dem russischen Überfall auf die Ukraine jedoch weniger. Johnson inszeniert sich in dieser Krise als erster Helfer der Ukraine, der fast täglich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und bei Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen für die Ukraine voran geht. Vor Kurzem war er sogar zu Besuch in Kiew.

Nachdem von den Partys immer mehr Bilder und Einzelheiten bekannt geworden waren, war die Regierung gezwungen, diese untersuchen zu lassen. Die Beamtin Sue Gray veröffentlichte daraufhin Ende Januar dieses Jahres ihren Report. Dort hieß es, ein Teil des Verhaltens am Amtssitz des Premierministers sei „schwer zu rechtfertigen“. Außerdem warf sie der Regierungsführung schwere „Versäumnisse in Bezug auf Führung und Urteilsvermögen“ vor. Dieser Bericht wiederum, der nur in Teilen veröffentlicht wurde, diente als Grundlage der Untersuchungen von Scotland Yard. Ihr kompletter Bericht soll nach Abschluss der Ermittlungen von Scotland Yard veröffentlicht werden. Berichten zufolge gebe es in der Regierung Sorgen, wer dort alles namentlich genannt werden könnte.

In den vergangenen Monaten gab es ab und an Neuigkeiten aus den Ermittlungen. So wurde bekannt, dass den Verdächtigen Fragebögen zugeschickt worden waren, die diese unter Strafandrohung ausfüllen mussten. Vor zwei Wochen wurde dann erstmals öffentlich, dass die Polizei Bußgeldbescheide versandt hatte – mittlerweile sind es mehr als 50. Sie teilte jedoch nicht mit, an wen diese gegangen sind. Die Regierung hatte allerdings vorher versprochen, öffentlich zu machen, sollten Johnson oder Sunak betroffen sein. Über die Höhe des Bußgeldes hieß es, sie liege zwischen 50 und 60 Pfund.

Der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Party, Keir Starmer forderte am Dienstag Johnson und Sunak zum Rücktritt auf. Die Konservativen seien nicht in der Lage richtig zu Regieren, sagte er. „Großbritannien verdient etwas besseres. Boris Johnson und Rishi Sunak haben das Gesetz gebrochen und die Öffentlichkeit darüber wiederholt angelogen. Sie müssen beide zurücktreten“, so Starmer. Ein Rücktritt Johnson scheint jedoch unwahrscheinlich, da sich der Unmut über seine Verfehlungen in der eigenen Partei zuletzt gelegt hatte. Die Zukunft von Rishi Sunak ist dagegen unklarer, da er in der jüngeren Vergangenheit bei mehreren Gelegenheiten für Kritik gesorgt hatte.