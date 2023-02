Gemessen daran, dass Boris Johnson schon seit September nicht mehr im Amt des Premierministers ist, wirkt er verblüffend allgegenwärtig. Zu Hause in London ist er noch immer ein Lieblingsthema der Opposition, die ihn nicht nur wegen „Partygate“ zur Rechenschaft ziehen will, sondern wegen seiner Corona-Politik, einer Berufungsaffäre mit Günstlingsgeruch und einer staatlich finanzierten Rechtsberatung, die Johnson in seinen letzten Amtswochen zugesprochen wurde.

Präsent ist er aber vor allem in der internationalen Presse, die seine Plaudereien aus dem Nähkästchen der westlichen Ukraine-Politik in regelmäßigen Abständen aufgreift. Zumindest der Verlag HarperCollins, der für Johnsons Erinnerungen tief in die Tasche gegriffen hat, freut sich darüber. Zu erwarten seien „Premierminister-Memoiren, wie es sie noch nie gegeben hat“, frohlockte unlängst eine Verlagssprecherin.

Die meisten Interventionen kommen aus Amerika, wo sich (der in New York geborene) Johnson für mehr als 100.000 Euro als Dinner-Redner buchen lässt, aber auch oft in Strategie-Institutionen und im Fernsehen auftritt. In Berlin sorgte für einiges Aufsehen, als er Ende vergangenen Jahres sagte, dass die Regierung von Olaf Scholz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine ein rasches Ende des Krieges (zu Moskaus Gunsten) favorisiert habe. „Die deutsche Sicht an einem Punkt war: Wenn es passiert, dann ist es ein Desaster, und es wäre besser, dass die ganze Sache schnell vorübergeht, dass die Ukraine aufgibt“, sagte Johnson im Nachrichtenkanal CNN. Scholz ließ das gleich auf zwei Sprachen als „völligen Unsinn“ und „utter nonsense“ dementieren.

Johnson als Stoltenberg-Nachfolger?

Das nächste ranghohe Dementi holte sich Johnson im Januar bei Wladimir Putin ab. In einer BBC-Dokumentation berichtete Johnson von einem Telefongespräch, in dem ihm der russische Präsident unverhohlen mit einem Angriff gedroht habe: „Er hat mir irgendwann quasi gedroht und gesagt: ‚Boris, ich will dir nicht wehtun, aber mit einer Rakete würde es nur eine Minute dauern‘ oder so ähnlich.“ Kremlsprecher Dmitri Peskow reagierte darauf mit den Worten: „Das, was Herr Johnson gesagt hat, ist nicht wahr.“ In Moskau wird versichert, dass der Satz mit der Rakete nie gefallen sei, weshalb es sich „entweder um eine bewusste Lüge handelte oder aber Johnson einfach nicht verstanden hat, worüber Putin mit ihm sprach“.

Johnsons jüngste Einlassung zum Ukrainekonflikt wurde zwar nicht dementiert, schon weil kein Dritter involviert war, aber doch mit einigem Grummeln in London aufgenommen. Nur kurz nachdem Premierminister Rishi Sunak die zurzeit geltende NATO-Linie hochgehalten und die ukrainische Bitte um Kampfflugzeuge als „gegenwärtig nicht praktikabel“ abgelehnt hatte, sprach sich Johnson in einer Washingtoner Denkfa­brik für die sofortige Lieferung ebensolcher Flugzeuge aus. Die Erfahrung zeige, dass anfängliches Zögern im Bündnis stets mit der Lieferung der nächsten Waffengattung ende, sagte er am Mittwoch. Deshalb solle man es „lieber jetzt tun und die Verzögerung stoppen und diesen Krieg so schnell wie möglich beenden“.

Wie so oft bei Johnson lassen sich freimütige, wahre Äußerungen nur schwer von seinem Unterhaltungstrieb und Selbstdarstellung trennen. Das hindert Anhänger allerdings nicht daran, ihn für die Nachfolge des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg in Stellung zu bringen – einen Posten, den nicht nur die Staats- und Regierungschefs der NATO, einschließlich Rishi Sunaks, für unpassend halten dürften, sondern wohl auch Johnson selbst. Unbestritten ist gleichwohl, dass Johnson in seiner Amtszeit eine führende Rolle in der internationalen Ukraine-Diplomatie eingenommen hat und bis heute enge persönliche Beziehungen zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unterhält. Erst im Januar wurde der einfache Abgeordnete Johnson, Träger des höchsten ukrainischen Ehrenabzeichens, von Selenskyj in Kiew empfangen und später mit einem persönlichen Dankvideo verabschiedet.

Die Nähe zu Selenskyj begünstigt auch die von NATO-Kritikern vorgetragene Theorie, der zufolge Johnson im vergangenen April eine zentrale Rolle beim Scheitern eines Friedensabkommens gespielt habe. Tatsächlich war Johnson im Umfeld der Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau als erster Regierungschef der G 7 zu einem „Überraschungsbesuch“ in die Ukraine gereist. Dort fand er harsche Worte über Putin. Dass er aber im Namen der NATO-Falken einen ernsthaften Verhandlungsdurchbruch in Istanbul sabotiert hätte, bleibt nach Einschätzung vieler Fachleute vor allem eine Erzählung des russischen Regimes. Wenn nicht alles täuscht, wird Johnson nicht bis zur Veröffentlichung seiner Memoiren warten, bis er auch zu dieser Kontroverse seine Wahrheit beisteuert.