Johnson-Krise : Ein kleiner Exodus aus „No 10“

Anfang der Woche hatte der britische Premierminister noch aufgeatmet. Die Unterhaus-Debatte zum Partygate-Bericht war nicht glanzvoll verlaufen, aber die befürchtete Meuterei blieb aus. Nur eine Handvoll Abgeordnete kündigte an, einen Misstrauensantrag gegen Boris Johnson zu stellen. Doch seit Donnerstagabend scheinen die Dinge aus dem Ruder zu laufen. Binnen weniger Stunden kündigten fünf Mitarbeiter in Downing Street. Außerdem setzte sich Schatzkanzler Rishi Sunak erstmals vorsichtig vom Regierungschef ab. Bilden sich nun auch Risse im Kabinett?

Am schwersten getroffen haben dürfte Johnson die Kündigung Munira Mirzas. Sie hatte ihn seit seinen Tagen als Londoner Bürgermeister begleitet und war als Leiterin der Politikabteilung eine vertraute Beraterin. Als Johnson einmal nach den einflussreichsten Frauen in seinem Leben gefragt wurde, nannte er – neben seiner Großmutter und der Sängerin Kate Bush – Munira Mirza und rühmte sie als verlässlichen „Unsinn-Detektor“. Zuletzt hatte er nicht mehr auf sie gehört. Sie hatte ihn offenbar davor gewarnt, den Labour-Vorsitzenden Keir Starmer unter der Gürtellinie anzugreifen – und als er es trotzdem getan hatte, sich wenigstens zu entschuldigen. Johnson sei „ein besserer Mensch, als viele jemals begreifen werden“, schrieb sie in ihrem Kündigungsbrief. Umso trauriger sei es, „dass Du so tief gesunken bist und eine so infame Anschuldigung erhoben hast.“

Johnson hatte Starmer im Unterhaus vorgehalten, in dessen Zeit als Leiter der Staatsanwaltschaften eher Journalisten verfolgt zu haben als den Seriensexualstraftäter Jimmy Savile. Nach einem Aufschrei der Empörung hatte Johnson seinen Vorwurf zunächst – unterstützt von Kabinettskollegen – aufrechterhalten, zuletzt aber eingeschränkt, dass er Starmer natürlich keine persönliche Schuld gebe. Eine Entschuldigung blieb gleichwohl aus. Starmer hatte sich 2013 im Namen der Staatsanwaltschaften dafür entschuldigt, dass Savile, ein bekannter Fernseh-Entertainer, trotz klarer Indizien nicht verfolgt worden war. Gleichzeitig wurde er in einer internen Untersuchung von persönlichem Fehlverhalten freigesprochen.

Mirza ist, so weit bekannt, die einzige, die ihre Kündigung mit Johnsons Invektive begründete. Ihre Kollegen, darunter Kommunikationschef Jack Doyle und Johnsons persönlicher Referent Martin Reynolds mögen andere Motive gehabt haben. Beide sind Gegenstand der Ermittlungen zu „Partygate“. Dan Rosenfeld, der nach dem Weggang von Dominic Cummings als Stabschef in Downing Street installiert wurde, stand schon länger in der Kritik. In der Regierung gab es denn auch Versuche, den Exodus als geplant darzustellen. Tatsächlich hatte Johnson am Montag eine Reorganisation seines Amtes angekündigt. Aber der Verlust der allseits geschätzten Mirza macht das nur bedingt glaubwürdig.

Selbst der Schatzkanzler bedauerte öffentlich ihre Kündigung. Gleichzeitig distanzierte er sich von Johnsons Angriff auf Starmer: „Wenn ich ehrlich bin – ich hätte das nicht gesagt, und ich bin froh, dass der Premierminister geklärt hat, was er meinte.“ Bisher hatte Johnson darauf vertrauen können, zumindest von seinen Ministern verteidigt zu werden. Am Freitag wuchsen Spekulationen, dass bald erste Staatssekretäre das Weite suchen könnten. Cummings sprach von einem „Zusammenbruch des Bunkers“.