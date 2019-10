Brexit und Back-Stop : Johnson: Es wird Zollkontrollen in Irland geben müssen

Boris Johnson am Dienstag am Rande des Parteitags der Konservativen Partei in Manchester. Bild: AFP

Der britische Premierminister Boris Johnson hält Zollkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nach dem Brexit für notwendig. Das sagte Johnson am Dienstag in einem BBC-Interview am Rande des Parteitags der Konservativen in Manchester. Die Verantwortung dafür sieht er aber in Brüssel. „Wenn die EU bei unserem Austritt weiterhin auf Zollkontrollen besteht, dann müssen wir diese Gegebenheit akzeptieren. Und es wird ein System für Zollkontrollen abseits der Grenze geben müssen“, sagte Johnson. Diese würden aber „absolut minimal“ sein und keine neue Infrastruktur notwendig machen.

Die irische Regierung wies am Dienstag unterdessen britische Gedankenspiele zurück, nahe der Grenze zwischen Irland und Nordirland Zollkontrollstellen einzurichten. „Wenn das der Ansatz ist, dann wird es keinen Deal geben“, sagte Außenminister Simon Coveney der F.A.Z. in Dublin.

„Irland wird gezwungen sein, den Binnenmarkt zu schützen“

Der britische Plan würde zu „einer Grenze jenseits der Grenze“ führen und bleibe „weit hinter den Garantien zurück, welche die britische Regierung den anderen EU-Staaten gegeben“ habe, sagte Coveney. „Wir werden niemals einen Deal schließen, der an unserer Grenze mit Nordirland zu neuen Kontrollen und einer physischen Infrastruktur führt.“ Der irische Außenminister gestand allerdings ein, dass seine Regierung nicht um „einige Kontrollen an manchen Orten“ herumkommen werde, wenn London ohne Austrittsabkommen aus der EU ausscheide. „Irland wird dann gezwungen sein, den Binnenmarkt zu schützen“, sagte Coveney, der zugleich stellvertretender Ministerpräsident und Brexit-Beauftragter der irischen Regierung ist.

Am Montag war bekanntgeworden, dass die britische Regierung mit EU-Unterhändlern eine Zollabfertigung in Grenznähe erörtert hat. Im Gespräch waren demnach Posten im Abstand von fünf bis zehn Meilen (acht bis sechzehn Kilometer) zur Grenze, auf beiden Seiten der Grenze. Ein Lastwagen aus dem Norden würde an einem Zollposten dort seine Waren anmelden und die Lieferung dann am Posten im Süden verzollen. Die Strecke dazwischen soll mit Hilfe von GPS überwacht werden, um Schmuggel zu unterbinden. Vorgesehen ist eine solche Infrastruktur gemäß dem britischen Verhandlungsvorschlag allerdings nur für die zehn am stärksten frequentierten Grenzübergänge; insgesamt gibt es 275. Auch von den EU-Unterhändlern wurden die britischen Überlegungen zurückgewiesen.

Schon zuvor hatte Johnson die Bedeutung der Pläne herunter gespielt. Es handle sich um frühere Vorschläge, nicht um jene, die seine Regierung tatsächlich unterbreiten werde. „Wir werden ein sehr gutes Angebot unterbreiten, und zwar sehr bald“, kündigte Johnson in dem Interview mit der BBC an. Damit wird in Brüssel für Mittwoch oder Donnerstag gerechnet, wenn der Parteitag der Konservativen in Manchester beendet ist.