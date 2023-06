Was geschah in den letzten Stunden vor dem Untergang des Kutters vor der griechischen Küste? Es gibt Zweifel an der Darstellung, die Menschen auf dem Boot hätten Hilfe abgelehnt.

Zwei Tage nach dem Schiffsunglück mit mutmaßlich mehreren hundert Toten vor der Küste Griechenlands kristallisiert sich ein genaueres, wenn auch keineswegs widerspruchsfreies Bild der Abläufe heraus. Es ergibt sich aus Aussagen von Überlebenden, der griechischen Küstenwache, der europäischen Grenzschutzagentur Frontex und anderen Quellen. Die griechische Küstenwache hatte demnach bereits seit Dienstagmorgen Kenntnis davon, dass sich ein mit Migranten überladenes Boot knapp 90 Kilometer südwestlich vor der griechischen Küste in internationalen Gewässern bewegt habe. Ein Sprecher der Küstenwache teilte mit, man habe dem Boot Hilfe angeboten, dies sei jedoch von den Passagieren abgelehnt worden.

Widersprüche zur Rolle der Küstenwache

Evangelos Tournas, der griechische Interimsminister für Bürgerschutz (die Position entspricht in etwa der des Innenministers in Deutschland) bestritt unterdessen Vorwürfe von Oppositionsführer Alexis Tsipras, laut denen die Küstenwache Mitschuld an dem Unglück hat. Ein Eingreifen in internationalen Gewässern sei nicht möglich, wenn das betroffene Boot dies ablehne, so Tournas. Genau das sei aber geschehen: Hilfe sei mehrfach angeboten, aber konsequent ausgeschlagen worden.