Boogaloo-Bewegung in Amerika : Sie wollen den Krieg

Eine amerikanische Internet-Bewegung, die auf einen Umsturz sinnt, wittert in der Pandemie und den Protesten ihre Chance. Die „Boogaloo Boys“, die sich in vielen Städten unter die Demonstranten mischen, sind bewaffnet und gefährlich.

Warten auf einen Bürgerkrieg: Anhänger der „Boogaloo“-Bewegung Mitte April in Concord, New Hampshire Bild: AP

Es ist nicht einfach, in den endlosen Ausprägungen der digitalen Meme-Kultur den Überblick zu behalten. Vieles, was sich in Internetforen, Facebook-Gruppen und Telegram-Kanälen aus Bildern, Phrasen, Anspielungen und Verfremdungen zusammensetzt, fällt wieder in sich zusammen, bevor es wirklich Gestalt angenommen hat. Anderes entwickelt sich zu einer beständigen digitalen Subkultur, die irgendwann auch in die „echte Welt“ überschwappt. Ein erschreckendes Beispiel dafür ist die „QAnon“-Verschwörungstheorie, die wie die meisten toxischen Narrative dieser Art auf dem Internetforum 4Chan ihren Ursprung nahm und deren Motive zuletzt auch in Deutschland viele Demonstrationen von Corona-Skeptikern inspiriert haben. Ein anderes Beispiel, das hierzulande noch praktisch unbekannt ist, doch in den Vereinigten Staaten dieser Tage gewaltvoll in die Öffentlichkeit tritt, ist die sogenannte „Boogaloo“-Bewegung.

Auch sie hat ihre Wurzeln auf 4Chan, allerdings nicht auf dem zutiefst rassistischen Unterforum /pol/, das in den vergangenen Jahren mehreren rechtsextremen Attentätern als Ort der Inspiration und Bühne zur Selbstinszenierung diente, sondern auf dem nicht explizit politischen Unterforum /k/. Dort tummeln sich vor allem Waffenfetischisten und Prepper, deren gemeinsamer Nenner eine rigorose Ablehnung staatlicher Regulierung und Kontrolle ist. Natürlich zieht auch das viele Rechtsextreme an, aber eben auch Anarchisten, Ultralibertäre und Milizionäre – nicht alle davon mit weißer Hautfarbe.

Von 4Chan zu Facebook

Das Wort „Boogaloo“, das als Code für einen zweiten amerikanischen Bürgerkrieg genutzt wird, tauchte dort nach einer Analyse des Investigativmediums Bellingcat spätestens 2012 zum ersten Mal auf. Der Begriff ist szenetypisch kryptisch. „Boogaloo“ meinte ursprünglich ein musikalisches Genre, das im Amerika der 1950er Jahre aufkam und Elemente von Cha Cha Cha, Mambo und Soul verband. 1984 tauchte es in dem Tanzfilm „Breakin' 2: Electric Boogaloo“ auf, der es als schrottiger Kulthit zu einer gewissen Bekanntheit brachte. Dessen Titel wiederum wurde von der Meme-Maschinerie des Internets zu „Civil War 2: Electric Boogaloo“ verfremdet – wohl auch wegen der klanglichen Nähe zum amerikanischen Wort „Boogeyman“ („Schreckgespenst“) –, das den bevorstehenden Bürgerkrieg assoziativ als Schreckenstanz beschreibt.

Mehr zum Thema 1/

Besonders ab 2018 hat der so verstandene „Boogaloo“ (später auch in den Abwandlungen „big luaua“ und „big igloo“) an Popularität gewonnen und sich von 4Chan aus auf diverse soziale Netzwerke ausgebreitet – insbesondere auf Facebook. Dort gab es nach einer Analyse der Watchdog-NGO „Tech Transparency Project“ am 22. April dieses Jahres 125 Gruppen, die um den erwarteten und oft auch herbeigesehnten Bürgerkrieg kreisten. Inzwischen sind es etliche mehr geworden, manche davon mit fünfstelligen Nutzerzahlen – wobei niemand verlässlich sagen kann, hinter welchen Accounts Bots, harmlose Spinner oder eben gefährliche Leute stecken.

„Boogaloo Boys“ mischen sich unter Corona- und Floyd-Demonstrationen

Doch die Bewegung beschränkt sich nicht mehr nur auf das Internet. Ihre Mitglieder nehmen auch an den derzeitigen Protesten in den Vereinigten Staaten teil, mischen sich unter Demonstranten, wo es ihnen geboten erscheint, und schüren sogar Gewalt. So nahm die Polizei am Sonntag einen Mann in der Stadt Salisbury in North Carolina fest, der ein Hawaiihemd – ein ironisch gebrochenes Erkennungsmerkmal der „Boogaloos“ – trug und inmitten der Protestierenden zwei Magazine seiner Pistole in die Luft feuerte. Auf einem Facebook-Account, das denselben Namen wie der Festgenommene trägt, ist der Mann mit einer Flagge der Konföderation zu sehen; er ist zudem Mitglied mehrerer Gruppen, die den amerikanischen Bürgerkrieg verharmlosen.