Jair Bolsonaro : Zwei Minuten, zwei Botschaften, zwei Welten

Schweigen gebrochen: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro am Dienstag im Palácio da Alvorada in Brasília Bild: Reuters

Nur zwei Minuten hat die Ansprache von Jair Bolsonaro gedauert. Doch sie gab Diskussionsstoff für Stunden. Nach mehr als vierzig Stunden des Schweigens wandte sich der brasilianische Präsident am Dienstag erstmals seit seiner Wahlniederlage gegen Luiz Inácio Lula da Silva an die Öffentlichkeit. Die mit Spannung erwartete Rede fiel dann jedoch kurz und kryptisch aus. Er habe sich, im Gegensatz zu anderen, immer an die Verfassung gehalten und werde das auch weiterhin tun, sagte Bolsonaro. Mit keiner Silbe ging er auf seine Wahlniederlage ein.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Erst als sein Stabschef im Anschluss erklärte, Bolsonaro habe ihn ermächtigt, einen Übergangsprozess einzuleiten, war klar, dass Bolsonaro die Niederlage akzeptiert. In einem anschließenden Treffen mit dem Obersten Gerichtshof sei dies bestätigt worden, sagten anwesende Richter. Bolsonaro habe gesagt, es sei vorbei.

Bolsonaro sprach auch die Proteste und Straßenblockaden seiner radikalen Anhänger an, die seine Wahlniederlage nicht akzeptieren wollen und das Land seit Sonntagabend in Atem halten. Landesweit sind Hunderte von Fernstraßen blockiert. Der Personenverkehr und der Gütertransport sind stark beeinträchtigt. Diese Proteste seien „das Ergebnis der Empörung und des Gefühls der Ungerechtigkeit“ über den Wahlprozess, sagte Bolsonaro. Friedliche Demonstrationen seien immer willkommen, man dürfe jedoch nicht die Methoden der Linken anwenden, die der Bevölkerung schadeten.

Bolsonaros Rede war so unklar, dass sie viel Interpretationsspielraum lässt. Das war wohl so gewollt. Denn Bolsonaro wandte sich an zwei unterschiedliche Publika: einerseits an die Öffentlichkeit, die Politik und die Medien, andererseits an seine Anhänger. Die will er auf keinen Fall enttäuschen. Den einen gab Bolsonaro zu verstehen, dass er abtreten wird. Den anderen ließ Bolsonaro den Raum, um seine Botschaft ganz anders zu deuten.

Lula da Silva muss sich zur Mitte hin bewegen

In den digitalen Netzwerken der Bolsonaro-Anhänger wird deutlich, dass das funktioniert hat. Dort ist von einer „versteckten Botschaft“ die Rede. Bolsonaro habe die Niederlage nicht anerkannt, sondern angedeutet, dass die Wahl gestohlen sei, glauben viele. „Er steht hinter unserem Protest. Wir müssen weitermachen!“, stachelten sie sich gegenseitig an. Gleichzeitig werden die Anhänger mit Falschnachrichten überflutet. So machte am Dienstag beispielsweise die Lüge die Runde, dass der Vorsitzende des Obersten Wahlgerichts verhaftet worden sei, was unter den Demonstranten Jubelszenen auslöste. Auch glauben viele, dass die Fortsetzung des Protestes zur Auflösung des Obersten Gerichtshofes führen könnte. Es sind die Auswüchse einer auf Desinformation und Fanatismus aufgebauten Parallelwelt.

Es ist davon auszugehen, dass die Proteste gegen das Wahlergebnis zumindest in den nächsten Tagen anhalten werden. Möglicherweise wird die Rede von Bolsonaro dazu führen, dass sich die Straßenblockaden auflösen und die Proteste eine andere Form annehmen. Auch sind die Polizeikräfte nach anfänglich zögerlichem Vorgehen zu einer härteren Gangart gegen die gesetzeswidrigen Blockaden übergegangen. Allerdings gibt es auch einzelne Anzeichen von Meuterei: Beamte, die sich den Befehlen widersetzen und sich mit den radikalen Demonstranten verbrüdern.

Mehr zum Thema 1/

Derweil haben die Vorbereitungen für den Regierungswechsel am 1. Januar begonnen. Schon vor der Rede Bolsonaros war es zu ersten Kontakten zwischen Regierungsvertretern und der des Wahlkampfteams von Lula da Silva gekommen. Lula da Silva hat den künftigen Vizepräsidenten Geraldo Alckmin, der als eher konservativ gilt, mit dem Übergangsprozess beauftragt. Hinter den Kulissen laufen auch bereits Verhandlungen über die Regierungsbildung. Dabei geht es auch darum, die Koalition zu erweitern. Er muss sich weit in die Mitte bewegen. Alleine mit den linken Kräften wird Lula da Silva im Kongress keine Mehrheiten bilden können.